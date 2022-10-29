共創明Teen計劃獲商界支持　恒地新地均有參與

政務司司長陳國基指出，為解決跨代貧窮的「共創明Teen計劃水」，已招收2,800名學員，並配對了足夠名額友師。他指出項目已籌集資金1.4億元，合共有120間企業參與，友師人數逾3,000人。



作為參與企業之一的恒地，指出公司一直積極推動青少年發展。將全力支持特區政府「共創明『Teen』計劃」，冀幫助基層學生開闊眼界，加強自信，建立正向人生觀，為自己未來定下目標。

李兆基基金捐款2500萬元

恒地產成為計劃的「合作夥伴委員會」副主席，公司主席李家傑早前出席委員會首次會議，與計劃的不同策略夥伴交流意見，並分享對計劃的願景。他表示：「今次計劃集結政、商、民三方面的力量，一同扶持基層家庭學生，幫助他們開闊眼界，為他們提供力爭上游的機會，十分有意義。作為商界一份子，恒基地產將會不遺餘力支持今次計劃，希望社會各界可以一齊出力，為香港的未來作育英才，亦希望各位同學把握機會增值自己，克服困難，勇敢追夢。」

恒地對計劃的支持包括透過李兆基基金捐款2,500萬元；提名共約280人參與計劃，成為義務友師。其中，恒基系內公司，包括恒基地產、香港中華煤氣、美麗華集團、香港小輪集團及偉邦物業管理共提名約90位友師；由主席李家傑擔任主席的百仁基金，則共提名約190位友師；提供一系列團體活動和體驗，包括參觀香港中華煤氣總部、香港小輪船廠、元朗江夏圍過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」及集團正進行修復的三級歷史建築江夏圍大宅等。

新地﹕樂意協辦不同團體活動

另一間有參與計劃為新地。公司指出約250名員工已報名參與計劃擔任「友師」，他們來自不同部門或子公司包括建築工程、物業管理、酒店、威信集團、一田百貨、 數碼通、新意網等。

新地已向局方提出，樂意協辦不同的團體活動，包括帶學員參觀天際100觀景台、九龍巴士車廠、遊覽馬灣公園、參加集團各項社會公益活動包括運動行善（如單車及垂直跑）和科創閱讀，以及到集團旗下酒店體驗不同崗位的工作等。具體安排有待與主辦單位商討。

新地又指出一直致力培育下一代，持續投放資源推動青少年發展，包括與非政府組織合辦「師徒創路學堂」計劃，為公開試成績欠佳的青少年提供生涯規劃訓練及工作實習，多年來已為300多名中學畢業生提供啟發和發展機會。10多年來安排約3,000名年青人參加集團各單位的暑期實習計劃，包括工程建築、租務、物管等，幫助青年人增強競爭力、擴闊視野。以集團旗下的新輝（建築管理）為例，今年有超過九成的實習生表示有興趣於畢業後加入新地，集團將會積極考慮優先聘請當中合適的畢業生並積極與中學和大學生安排講座和交流，讓他們更了解集團多元化業務，及不同事業發展機會。

滙豐﹕已有逾300名員工報名

滙豐香港區行政總裁林慧虹今早出席計劃啟動禮。滙豐發言人表示：「滙豐非常榮幸能夠參與『共創明Teen計劃』。同事的反應熱烈，自今年9月以來，超過300名員工報名，希望成為義務友師，帶領來自弱勢社群家庭的中學生參與包括理財教育工作坊、氣候變化互動課程、參觀濕地及M+等一系列活動。過去157年來，滙豐一直與社區互相支持、積極回饋社區，自此培養出濃厚的義工文化。事實上，滙豐義工的總服務時數，已超過100萬小時，他們利用工餘時間幫助弱勢社群、與年青人一起發揮潛能，以及參與保育活動。」