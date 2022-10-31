港股曾瀉265點　上證失2900關　內房龍湖一度蒸發44%｜持續更新

上周五美股三大指數顯著造好，道指連升6日，再飆高逾800點，納指則拉升近3%，重上11000點關。恒指期貨跟隨美股走上，11月即期收報15020點，高水157點。



【10：20】

恒生指數早段跌幅曾擴大至265點，低見14597點，續創13年新低，成交額已逼近400億元。

龍湖跌幅擴大，一度狂瀉44%，低見7.26元。同業碧桂園（2007）受累跟跌，一度低見1.01元，暫險守1元大關。

科技指數逆市上揚，比亞迪電子（0285）大漲10.7%，報22.25元。公司首三季純利按年跌四成，但單計第三季在收入及純利均見雙位數增長。

上證指數日內持續探底，最新已失守2900點關，低見2885點。深證成指則跌約0.5%，暫守10300點關。

【09：00】

恒生指數開報14830點，跌32點。恒生科技指數高開0.2%，報2828點。

ATMX個別發展，美團（3690）、騰訊（0700）、小米（1810）輕微高開，阿里巴巴（9988）再跌1.2%；

龍湖（0960）主席及執行董事吳亞軍辭任，受消息影響，龍湖股價大幅低開，急挫近15%，報11.16元。