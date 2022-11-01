旭輝今復牌　無法與債權人達成延遲還款方案　暫停支付境外債本利

有「示範民企」之稱的旭輝 （0884） 公布，自10月公告至今，集團尚無法與其於10月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人達成既可以讓集團補救延遲還款問題，又同時能夠維護公司最佳利益以顧全集團所有持份者利益的協議。因此，集團終止了與所有境外個別債權人或債權人團體的相關討論。

集團續指，為確保公平對待所有境外債權人，集團已暫停支付集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息（集團預計將繼續支付的若干有抵押的項目貸款則除外）。

旭輝今日（11月1日）恢復股份、認股權證及衍生工具於聯交所買賣，而債務證券仍將繼續停牌。

境外債務總額約68.5億美元

旭輝指，自今年1月1日起，集團已向境外債權人支付本金和利息約15億美元。同期，集團僅籌集約5億美元的新增境外融資（而所得款項淨額主要用於現有負債之再融資）。集團一直倚賴其內部現金資源，並從境內匯出大量現金以履行該等償付義務。鑑於集團所處的中國房地產行業所面臨之融資及經營環境日益惡化，該等匯款日趨困難。集團也探索過不同方案（包括資產處置等）以期產生足夠的現金流以繼續履行其財務承諾。然而，這些方案在不利的市場條件下，既耗時，也難以實現。

9月以來，市場進一步惡化，銷售疲弱，行業融資愈趨困難，集團現金流惡化程度超出預期。同時集團部分融資因評級下調觸發提前兌付條款，境外兌付壓力在短期內劇增。10月份，集團境內外均沒有新增重大融資，而且向境外匯款也遇到延誤。目前集團的境外債務總額（包括銀行貸款、優先票據和可換股債券）約68.5億美元，暫停支付的款項（即到期未付的本金和利息總額（含因部份債權人按照相關融資的條款行使既有的求償權產生的款項））達到約4.14億美元。即使集團竭盡全力，集團仍可能持續受壓，無法產生履行目前和日後義務所需之足夠現金。經諮詢法律意見，集團暫停向所有境外債權人進行支付，以確保公平對待所有境外債權人。

旭輝又稱，暫停支付可能導致本集團的部分債權人根據其融資的相關條款要求提前兌付及╱或採取其他行動。

削減高級管理人員薪酬福利

同時，集團將全力保交付、保經營及維護境內融資，為所有持份者保存價值。此外，在不影響交付和正常營運的前提下，集團正厲行節約，採取減省成本的措施，包括縮減非核心、非必要的營運和支出，削減高級管理人員的薪酬福利和一般員工的差旅補助和津貼。

旭輝補充，公司已聘請海通國際證券有限公司擔任財務顧問及年利達律師事務所擔任法律顧問，協助公司與境外債權人 進行透明的對話，與公司及境外債權人共同探討一切可行選項以尋求全面解決現有困難的方案，確保公司的 長遠未來，維護所有持份者的利益。