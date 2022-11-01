恒指午後升近400點　濠賭股急彈　新濠國際揚逾8%｜持續更新

港股近來持續創近14年新低，內地疫情及內房債務問題持續困擾大市。至於隔晚美股三大指數回落，投資者再次聚焦聯儲局本周三的政策會議，普遍預計會宣布加息0.75厘。



【13：00】恒指午後升388點

恒指午後升388點，報15077點；科指升4.15%，報2971點。

ATM造好，美團 （3690） 升超8%，騰訊 （0700） 升逾6%，阿里巴巴 （9988） 升逾4%。

濠賭股急彈，銀娛 （0027） 午後升近6%，金沙 （1928） 升逾9%，新濠國際（0200）升逾8%。

【12：00】恒指半日升346點

恒指半日升346點，報15033點，成交652億元。科指升3.6%，報2953點。

ATM造好，美團 （3690） 升近7%，騰訊 （0700） 升逾5%，阿里巴巴 （9988） 升4%。

旭輝 （0884） 復牌逆市挫近26%，報0.385元。

【10：50】恒指重上15000點

恒指升562點，報15249點；科指升5.46%，報3008點。

美團 （3690） 升一成，高見137.8元，騰訊 （0700） 最新升近8%，阿里巴巴 （9988） 升近7%。另外，小米 （1810） 升近4%，京東 （9618） 升近6%。

【10:09】恒指重上15000點

港股早段造好，重上15000點大關。恒指現升384點或2.62%，報15071點；國指升133點或2.7%，報5072點；科指升94點或3.33%，報2947點。大市成交額281億元。

科技股齊揚，騰訊 （0700）升逾6% 、美團 （3690） 升超7%，阿里巴巴 （9988） 升近5%。

藥股表現亮麗，中生製藥﹙1177﹚升8.6%，翰森製藥﹙3692﹚升5.7%。另外，信義光能﹙0968﹚及舜宇光學﹙2382﹚皆升逾半成。

【09：20】恒指高開172點

恒指高開172點，報14859點；科指升1.77%，報2903點。

科指成分股普升，網易（9999）、京東（9618）升超3%，美團（3690）、阿里巴巴（9988）、小米（1810）升超2%。

有「示範民企」之稱的旭輝 （0884）今復牌，股價即低開近26%，報0.385元；公司指無法與債權人達成延遲還款方案，並暫停支付境外債本利。