零售管理協會︰業界反映「0+3」無助生意　兼削弱本地消費力

本港9月零售業總銷貨價值的臨時估計為281億元，較上年同月微升0.2%，零售管理協會謝邱安儀表示，由於9月內個別車、手機品牌有新型號推出，令到電器及其他未分類耐用消費品銷售急升，但撇除個別因素，零售市道仍然疲弱，不少類別銷貨價值錄得跌幅。

由於消費券帶動及低基數因素，謝邱安儀表示，10月首周，有九成受訪公司指銷售額錄得單位數至四成的升幅，而百貨公司、傢私銷售商更錄得超四成升幅，一成受訪公司表示生意持平，甚至錄得單位數跌幅。其後，消費券效果逐漸遞減。

整體10月銷情，謝邱安儀指出，全球經濟衰退，影響市民消費意欲，五成受訪公司稱生意錄得單位數至四成升幅，四成受訪公司生意錄得單位數至四成跌幅，一成受訪公司表示生意持平或錄得單位數跌幅。

零售業界反映「0+3」對生意沒有幫助。（視覺中國）

零售業界反映「0+3」對生意沒有幫助

展望11月及12月聖誕假期，謝邱安儀稱，零售業界預測經營環境不會有太大變化，五成受訪公司預計銷情只有單位數增長，一成公司料生意持平，三成公司預計生意錄得跌幅。

至於由9月26日起，返港檢疫安排改為「0+3」，謝邱安儀指，大部分公司反映「0+3」對人流及銷售沒有影響，甚至令到市民出外旅遊，本地消費力大減，希望對外盡快實施「0+0」，並盡快與內地商議通關。

她又指出，在環球經濟不明朗的情況下，有不少商戶反映，業主不減租之餘，更偏向加租，同時人力成本逐漸上升，零售業經營相當困難。