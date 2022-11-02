金融峰會直播｜中證監方星海：香港在推動中國經濟發展有重要角色

金管局舉辦的國際金融領袖投資峰會為期3日，滙聚超過200位來自全球約120家金融機構的國際及地區負責人，當中超過40家機構由集團董事長或行政總裁代表。



峰會昨晚﹙11月1日﹚在M+博物館設歡迎晚宴，揭開序幕。到了今日﹙2日﹚，峰會轉陣 中環四季酒店四季大禮堂舉行，設主題演講、專題討論和對話環節，重磅嘉賓如雲，包人行行長易綱﹙視像訪談﹚、滙豐行政總裁Noel Quinn、渣打行政總裁Bill Winters、瑞銀董事長Colm Kelleher、 摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman、高盛董事長兼首席執行官David Solomon等。按照大會流程，今日峰會由早上9點至下午2時20分，《香港01》將全程直擊。



【10:00】方星海：香港在推動中國經濟發展有重要角色

中國證券監督管理委員會副主席方星海表示，內地視香港國際金融中心為重要的一部分，認為中國發展高質素經濟，就需要高質素資本市場，香港本身已經是高質素資本市場，因此對推動中國經濟發展，香港有重要角色，中證監會支持中央，推動香港金融發展成更強大的金融。

中國銀行保險監督管理委員會副主席肖遠企（右）以視像方式分享見解。

【09:38】肖遠企：內房在經濟中扮演重要角色

中國銀行保險監督管理委員會副主席肖遠企表示，內地房地產在經濟中扮演重要角色，以目前銀行業數據去看，內房佔整體借貸水平的26％，屬可接受水平，目前已經轉穩，對銀行而言屬但風險。

【09:10】李家超：香港獨特優勢無可取代

行政長官李家超發表主題演講，指認為峰會代表香港已經回來，正走向正常。他指出，香港連接內地與世界的獨特優勢無可取代。

【09:00】余偉文：峰會就如「貴人出門招風雨」

金管局總裁余偉文致歡迎辭。香港正受颱風影響，笑言峰會就如「貴人出門招風雨」。他直言，世界經濟正面臨各種不同的不確定性影響，如何處理挑戰，將確定機構能否成功。他希望峰會可帶來更多的真知灼見。

滙豐祈耀年：香港已經是一個十分吸引的市場。（黃捷攝）

【08:40】祈耀年：香港已經是一個十分吸引的市場

滙豐集團行政總裁祈耀年表示好高興香港今次列舉辦如此大型都峰會，他強調香港已經是一個十分吸引的市場，有信心疫後很快會「rebound」。

港交所行政總裁歐冠昇稱，今次峰會十分好，絕對可告訴全球「Hong Kong is back」。

【08:20】馬時亨：很高興見到新、舊朋友

商務及經濟發展局前局長馬時亨稱，好開心幾年後香港可再舉辦如此大型的活動，吸引全球不少人過來，他也很高興見到新、舊朋友。

他表示，峰會對香港國際中心地位是個肯定，無疑可帶出「Hong Kong is Back」的信號，加強投資者對香港的信心。

【08:00】8點開始登記

根據官方流程，今日峰會上午8點開始登記，九點正式開始，屆時金管局總裁余偉文致歡迎辭。