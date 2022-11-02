恒指轉升過百點　美團揚近2%　 康希諾彈近五成｜持續更新

颱風尼格襲港，天文台表示，3號強風信號會在今日中午前維持，考慮在正午12時至下午2時之間，發出8號烈風或暴風訊號。港股今早如常交易，昨日大升768點後，「黑期」小幅回吐，隔晚美股偏軟，市場觀望美聯儲今晚議息後聲明。



【10:49】恒指轉升

港股升120點，報15575點；科指升0.22%，報3081點。

ATM最新個別發展，美團 （3690） 轉升近2%，騰訊 （0700）升0.15% ，阿里巴巴 （9988） 跌0.35%。

康希諾生物（6185）升47%，報126.9元。

【10:09】恒指跌幅擴大

港股現跌142點，報15312點；科指跌1.94%，報3015點。

內房股下跌，中海外 （0688） 跌逾1%，碧桂園 （2007） 跌近1%，雅居樂 （3383） 跌近2%。另一方面，旭輝 （0884） 逆市反彈逾2%。

另外，康希諾生物 （6185） 一度升逾54%，高見133元，觸發市調機制，現升近四成，報120.3元。康希諾生物吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）克威莎霧優在江蘇十三個城市陸續開啟接種。

【09:20】恒指低開65點

港股今早低開65點，報15389點；科指跌0.89%，報3047點。

阿里巴巴 （9988） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌0.8%，美團 （3690） 跌0.4%。

新能源汽車股普跌，小鵬（9868）跌近8%，蔚來（9866）跌逾5%，理想汽車（2015）升逾2%。