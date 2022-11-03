恒指跌逾300點　聯通逆市升近4%　阿里巴巴插半成｜持續更新

美國聯儲局主席鮑威爾未放鴿，隔晚美股三大指數急跌。港股兩日飆1140點後，ADR港股比例指數報15414，較周三恒指收市跌412點。



【10：36】恒指跌360點

港股跌360點，報15466點；科指跌近3%，報3064點。

中資電訊股逆市向上，聯通 （0762） 升近4%，中電信 （0728） 升逾2%，惟中移動 （0941） 跌0.1%

阿里巴巴 （9988） 跌逾5%，騰訊 （0700） 跌近3%，美團 （3690） 跌3%。

【09：54】恒指跌314點

恒指跌314點，報15512點；科指跌2.37%，報3081點。

聯通 （0762） 逆市造好，現升3.85%，報3.51元，日前該公司獲市監局批准與騰訊設立混改合營公司。

康希諾（6185）跌幅擴大至兩成半，報105.4元，成交額6.17億元。

【09：20】恒指低開349點

恒指今早低開349點，報15477點；科指跌3.05%，報3060點。

ATM齊跌，阿里巴巴（9988）跌近6%，美團（3690）跌近4%，騰訊（0700）跌近2%。

康希諾（6185）回吐近一成半，報119.9元。該公司表示，關注到近期媒體對公司吸入用新冠疫苗較為關注，但基於當前的免疫策略及國內加強針接種率較高的情況，預期吸入用重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體)不會帶來業績的大幅增長。