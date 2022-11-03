標普全球10月香港PMI升至49.3　連續兩個月收縮

標普全球香港特區採購經理指數（PMI）顯示，經季節調整後，10月份錄得49.3，較9月份的48有所回升，惟連續兩個月低於50持平線，反映香港私營經濟於10月持續收縮。



報告指出，由於市場對香港商品及服務的需求轉弱，因此企業於10月連續兩個月減產。受訪業者透露，在經濟轉差、疫情反覆的夾擊下，客戶需求減弱，惟10月跌幅已按月收窄。企業從海外新接的訂單量亦見萎縮，跌速按月減慢；但相對於來自內地的需求，則跌速加快。

為應對減產，以及需求回軟，私營經濟繼續縮減就業職位，幅度為2020年12月以來最急。受訪業者反映，因裁員及僱員請辭，因此減聘人手。

此外，企業連續三個月看淡業務前景，反映私營經濟依然悲觀。業者普遍憂慮，銷情仍受疫情持續及經濟低迷所影響。

企業連續三個月看淡業務前景，反映私營經濟依然悲觀。(路透社)

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，10月份數據顯示私營經濟於第四季開局持續收縮。雖然入境檢疫於近日有所放寬，但據業者透露，經濟轉差與疫情反覆，繼續拖累公司的業績表現。

他指出，企業不但面對市況偏弱，還須應付供應鏈問題及通脹加劇，因此持續看淡業務前景。不過，整體營商信心的倒退幅度已比上月輕微，而景氣下滑的速度也明顯放緩，因此當疫情進一步回穩，則本地商務自可好轉。