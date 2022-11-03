特專科企上市諮詢　逼「夢之企業」吹出150億市值？｜刁佬

執筆之時恒生指數已經跌穿14,800點，在二十大之前投資者普遍抱著觀望態度，二十大之後新一屆的領導階層確立，有部分投資者對市場前景及新的領導班子表示擔憂，用腳投票，沽貨離場。據說這個黑天鵝是唯一像樣又說得過去的理由去引發這次股災。

不過刁佬相信無論政治局勢如何，上市公司的價值最後亦需要與其實際業務掛鉤，否則只是鏡花水月。相信這樣的道理應該是老生常談，奈何今日收到交易所對於特專科技公司的上市制度諮詢，才知道做人做刁都要做到老學到老，由於刁佬是會計師出身，收到諮詢文件第一樣馬上看看到底所謂的「特專科技公司」及上市需要符合怎樣的財務條件。

交易所去年剛剛才把香港的上市條件大幅提升，新的盈利要求之下在香港上市的公司，必須在上市前的三年內，至少達到8,000萬的稅後盈利方可以滿足最基本的上市條件。到底交易所敲鑼敲鼓要特別寫多一章新上市條例給這一些特專科技公司，需要達到怎樣的業績方可以上市?

結果是反高潮的，這些特專科技公司是不需要盈利要求。不過重點是要求這類特專科技公司需要有超高市值，於上市前未開始商業活動的項目，產品及服務未在市場展開運作，這一類公司大部份為科技研究公司，如年輕的刁佬一樣，有夢想冇生意。這一些金貴的青年才俊，麻煩上市時的預期市值最少達到150億港元。

反而如果已經開始商業化的特專科技公司唔該每年最少憑其特專科技業務，產生至少2.5億元的收入方可合格。當然交易所亦明白世界難撈，所以已經商業化的特專科技公司的上市預期市值只需要不少於80億港元，認真是皇恩浩蕩。

這類特專科技公司要各大人開多一個18C去招呼，又點會得市值要求噤簡單？刁佬就唔再重複上市諮詢嘅內容，讀者有興趣可以自行上網查詢，入面有十分詳細的介紹，刁佬只是在這裏給大家提出當然這類特專科技公司的市值要求，明顯這與一般我們所認識的一般上市公司6 億元市值要求有巨大差別。一個未能商業化的上市項目是的要最少達到150億，即係代表如果你係流嘅，就唔該你吹大啲，要符合高手行走江湖嘅心態，人有多大膽地有多大產。

房屋問題困擾香港已久，《施政報告》提出措施解決房屋短缺。（廖雁雄攝）

喺呢度刁佬想同大家溫故知新，2003年有一位高手，19歲時毅然離開高等學院史丹福大學，用父母給他的教育基金成立「特專科技」血液檢測公司Theranos，以專利創新技術，提供指尖取血檢測診斷服務，價格極為親民只須2.99美元一次，而且功能強大，不管是癌症、膽固醇還是糖尿病，只要手指尖取幾滴血，Theranos的血液診斷檢測系統可在半小時之內得出診斷結果。

這一種「顛覆世界」的醫用新型血液檢測技術吸引了無數風投創投資金，開始不斷有資金投入，其中不乏商業巨鱷和政界翹楚，從美國前財政部長舒爾茨到頂級富豪沃爾頓家族，超過4億美元的資金陸續流入這個宣稱能夠改變世界的特專科技公司。

2014年係Theranos既高峰，當年估值90億美元，僱員超過500名，不過花無百日紅，華爾街日報2015年踢爆完美的堡壘 ，Theranos嘅特專科技原來是個騙局，「革命性」新技術屬虛構。2018年公司解散，而一眾高管達人在這個項目損失估計達6億美金。高手Elizabeth Anne Holmes 亦於2018年遭起訴被控11項欺詐。

故事講完，可見格局越大，可以吹嘅時間越長，而喺市場搜刮嘅資金更多。唔知呢個係咪特專科技公司的特點？最後刁佬想同大家分享交易所嘅數據，到現時為止香港已經上市嘅上市公司有2585間，超過80億市值嘅上市公司有371間 (14.35%)，超過150億嘅上市公司有253間(9.78%)。可見能夠超過150億市值的公司真係少數中的少數。

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