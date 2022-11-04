恒指午後升逾1000點　京東阿里狂飆17%　科指癲升一成｜持續更新

美股三大指數連續四日走弱，道指反覆跌逾百點，險守32000點關口。恒生指數ADR未受拖累，最終升逾百點，收報15477點，較周四收市高出約137點。至於反映中概股表現的金龍中國指數再升3.2%，連升三日。



【13：00】

港股午後升幅大幅擴大，恒生指數升超1000點，高見16460點，成交額達951億元。

阿里、京東升幅顯著，午後曾飆高17%。騰訊亦漲逾一成，高見247.4元。

恒生科技指數一度升逾一成，高見3351點，最新報3317點。

【12：00】

恒生指數中午收報16213點，半日大升874點，成交額達887億元。

碧服（6098）強勢反彈，半日升13.7%，報9.46元。

大型科技股全線造好，京東半日升12.46%；阿里升12.06%，重上70元關；騰訊漲近一成；美團升8.6%。

恒生科技指數半日收報3269點，升7.7%。

【10：34】

恒生指數一度重上16000點關，高見16019點，最多升679點，創上月21日以來高。

恒生科技指數一度升超6%，重越3200點關。「蔚小理」升幅擴大，理想汽車升超一成，蔚來及小鵬分別升14%及13%。

【10：00】

恒生指數早段升幅擴大，勁漲逾500點，高見15873點，首半小時成交額逼近300億元。京東（9618）升幅擴大至8%。

百威亞太（1876）升逾半成；青島啤酒（0168）漲逾4%；華潤啤酒（0291）升3.6%。

中國國航（0753）升近4%；中國南方航空（1055）漲近半成，中國東方航空（0670）則升近3%。

小鵬汽車升幅擴至一成以上；蔚來亦飆高10%；理想汽車升逾7%。

【09：20】

恒生指數高開103點，開報15442點。恒生科技指數則漲1.37%，報3077點。

ATM一同高開，騰訊（0700）高開1.36%；阿里（9988）升1.59%；美團（3690）則漲2.47%。

造車新勢力表現強勢，理想汽車（2015）高開近5%；小鵬汽車（9868）及蔚來（9866）均升逾4%。

思摩爾（6969）日前指，據集團初步理解，集團在中國接受上述品牌企業委託生產、銷售電子煙，或出口電子煙，不需繳納消費稅。思摩爾國際今日高開逾7%，報10.96元。