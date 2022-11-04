恒指收報16161點　升821點成交四個月高　科指全周累升15%破紀錄

美股三大指數連續四日走弱，道指反覆跌逾百點，險守32000點關口。恒生指數ADR未受拖累，最終升逾百點，收報15477點，較周四收市高出約137點。至於反映中概股表現的金龍中國指數再升3.2%，連升三日。



【16：10】

恒生指數最終收報16161點，升821點或5.36%，成交額達1,886.45億元，創今年6月27日以來的逾四個月高。恒指本周累計升8.73%，創2011年10月底以來、逾十一年的最大單周漲幅。

碧服全日升逾15%，收報9.6元，盤中曾高見10.12元，成交額達8.11億元，為表現最佳藍籌。

科技股領漲大市，恒生科技指數收報3264點，升228點或7.54%。成份股當中，造車新勢力「蔚小理」分別升17%至24%；從美國回歸的中概股嗶哩嗶哩（9626）、京東（9618）、攜程（9961）、阿里（9988）升10%至17%。

恒生科技指數本周累漲15.63%，創有記錄以來最大單周漲幅。

【14：20】

恒生指數午後最多升逾1173點，高見16513點。最新升幅略為回順，暫升約1000點，於16300點水平徘徊，成交額接近1,400億元。

阿里巴巴一度升超兩成，目前升幅收窄至14.2%，報71.95元。京東升幅亦由16%收窄至13％。

恒生科技指數最新升約8.6%，報3296點。

【13：00】

港股午後升幅大幅擴大，恒生指數升超1000點，高見16460點，成交額達951億元。

阿里、京東升幅顯著，午後曾飆高17%。騰訊亦漲逾一成，高見247.4元。

恒生科技指數一度升逾一成，高見3351點，最新報3317點。

【12：00】

恒生指數中午收報16213點，半日大升874點，成交額達887億元。

碧服（6098）強勢反彈，半日升13.7%，報9.46元。

大型科技股全線造好，京東半日升12.46%；阿里升12.06%，重上70元關；騰訊漲近一成；美團升8.6%。

恒生科技指數半日收報3269點，升7.7%。

【10：34】

恒生指數一度重上16000點關，高見16019點，最多升679點，創上月21日以來高。

恒生科技指數一度升超6%，重越3200點關。「蔚小理」升幅擴大，理想汽車升超一成，蔚來及小鵬分別升14%及13%。

【10：00】

恒生指數早段升幅擴大，勁漲逾500點，高見15873點，首半小時成交額逼近300億元。京東（9618）升幅擴大至8%。

百威亞太（1876）升逾半成；青島啤酒（0168）漲逾4%；華潤啤酒（0291）升3.6%。

中國國航（0753）升近4%；中國南方航空（1055）漲近半成，中國東方航空（0670）則升近3%。

小鵬汽車升幅擴至一成以上；蔚來亦飆高10%；理想汽車升逾7%。

【09：20】

恒生指數高開103點，開報15442點。恒生科技指數則漲1.37%，報3077點。

ATM一同高開，騰訊（0700）高開1.36%；阿里（9988）升1.59%；美團（3690）則漲2.47%。

造車新勢力表現強勢，理想汽車（2015）高開近5%；小鵬汽車（9868）及蔚來（9866）均升逾4%。

思摩爾（6969）日前指，據集團初步理解，集團在中國接受上述品牌企業委託生產、銷售電子煙，或出口電子煙，不需繳納消費稅。思摩爾國際今日高開逾7%，報10.96元。