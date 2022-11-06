埋頭苦幹　老闆不獎反罵　平凡到卓越只差毫釐｜知薇

團隊裏的D被大老板罵到狗血淋頭，知薇竟可置身事外，還做起和事佬，一邊嘗試安撫大佬的怒火，一邊安慰團隊的委屈。緣起大佬想借個小規模項目，讓D學習自己run project (帶項目)，試試他的身手和能力，也借勢逼他快些成長。而要達到試煉D的目的，大佬覺得一定要繞開我的參與，才能見真章，就提前私下叮囑我不要插手。結果還沒成事，就出事了。

大佬口中D的罪狀簡直「罄竹難書」，問題都出在溝通和決策上，包括項目展開前沒有與統一方向和深度、過程中沒有關鍵進度節點的匯報、重要決策前沒有向大佬征求意見，這些都算是項目管理的大忌。

知薇聽完，將大佬的投訴「降壓」轉述給D，他只覺得非常委屈憤怒，認為自己勤勤懇懇、任勞任怨、快速行動為項目做了許多，最後卻只落得被罵的結果。

知薇開導D時，發現這個場景似曾相識：自己少不經事時，也習慣於拿到指令就埋頭苦幹，缺少對整件事的深思和規劃，也不善於從他人角度思考和溝通，最後常常累死累活，還吃力不討好。當時的老板給了我兩句極受用的寄語：「活動不等於績效，苦勞不等於功勞(Do not mistake activity for productivity, and your performance is not assessed based on efforts)。」

講真，做人做事，最怕就是自我陶醉或「自high」，若一切以自己為中心、從自己角度出發，就容易把自以為是的活動和付出太當回事，而忽略甚至忘記了做事所需的集思廣益、眾誌成城，和成事為了達成的終極目標。若從自己出發，看世界，結人脈，解問題，十個有九個都難成事，就算剩下一個僥幸把事情做成了，人脈和前路恐怕也預支燒光了。相反，如Forbes論壇分享嘉賓恒洋所說：「辦事讓人舒服,是一個人成功的基礎。」

知薇幫D探討如何改善工作方法以提升績效時，鼓勵他看到自己硬件能力都基本具足，只要學會多思考做事的原因和方向，多考慮他人的利益得失和需求所在，從而在項目管理上做出恰當的溝通與合適的協調，已可見效。

記得美國商業大師Keith Cunningham曾說，自己某次近距觀看Tiger Woods的高爾夫球比賽時，看到Tiger打得不太理想，於是他的教練就讓他稍微改善握桿的手勢，Tiger看教練示範後就照做，而近旁的Keith目不轉睛卻也看不出前後手勢有何區別，卻見證了Tiger調整手勢後的超水平發揮。Keith基於此事有感而發：「The better you are, the finer improvements you would make (你水平越高，做出的改善就越細微精致。)。」

從平凡到優秀，從優秀到卓越，往往分別只在乎毫厘之間，結果卻可以天上地下差千萬裏。D需要的不是更努力更用力，而是放松狀態和放下自己，靜心與世界和他人鏈接，領悟項目精髓、體會他人訴求所在。若然，事成不遠矣。最終，憑能力、願力和有心，在助人達成訴求的同時，團結更多人成事達目標。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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