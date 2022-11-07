恒指低開後急反彈　曾倒升近400點　滙控漲近半成｜持續更新

美國就業職位保持強勁增長，但失業率上升及薪金漲幅放慢，減輕市場對聯儲局加息的擔憂，美股周五反覆造好，市場觀望中期選舉情況。港股上周累彈近千三點，內地官方日前記者會堅持清零政策後，市場預期落空。



【09：50】早段倒升逾300點

恒生指數低開百點後，甫開初段迅速拉升，倒升最多387點，高見16549點。科技指數則升超3.5%，高見3380點。

滙豐控股（0005）受資金追捧，急升近半成，高見43.65元。

港交所（0388）亦升近約半成，高見261.8元，最新報258元。

科技股普遍造好，商湯（0020）漲近20%，阜博集團（3738）漲近10%，嗶哩嗶哩（9626）漲超8%。

【09：20】恒指低開129點

恒指今早低開129點，報16031點；科指跌1.81%，報3205點。

ATM回吐，阿里巴巴 （9988） 跌逾4%，騰訊 （0700） 跌2%，美團 （3690） 跌3%。

比亞迪 （1211） 跌逾3%，報190.8元。該股近日再遭股神巴菲特（Warren Buffett）減持。

聯交所披露，巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）上周二（1日）以每股平均價169.8657元，減持329.7萬股，套現5.6億元，持股量由18.22%降至17.92%。