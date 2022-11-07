騰訊滙豐及港交所為升市功臣　恒生指數直逼16600點

美國就業職位保持強勁增長，但失業率上升及薪金漲幅放慢，減輕市場對聯儲局加息的擔憂，美股周五反覆造好，市場觀望中期選舉情況。港股上周累彈近千三點，內地官方日前記者會堅持清零政策後，市場預期落空。



【16：28】港股全日升434點

港股延續上日升勢，並企穩16500點，其中騰訊（0700）及滙豐（0005）兩大重磅股成為今日大市高收的功臣。

恒指收市報16595點，升434點，國指升153點，報5636點，科指升132點，報3396點，成交額為1,486億元。

滙豐升3.7%，收市報43元，港交所（0388）亦高收，報259.6元，升5.4%，恒生（0011）升2.7%，渣打（2888）升1.2%。

騰訊收市報245.4元，升2.9%，美團（3690）升2.3%，京東（9618）升3.1%，小米（1810）升5.2%。

地產股亦上揚，新世界（0017）升2%，長實（1113）升1.1%，信和（0083）升2.7%，嘉里（0683）升2%。

基建及公用股亦獲追捧，長建（1038）升2.1%，電能（0006）升2.1%，中電（0002）升0.8%。

內需及消費股方面，安踏（2020）升3%，潤啤（0291）升2.3%，海底撈（6862）升2.7%。

【15：16】恒指揚451點

內地股市高收，上證收市報3077點，升7點，深成指數收市報11207點，升20點，滬深300指數收市報3775點，升8點，創業板收市報2454點，升3點。

亞太區股市方面，日股升327點，收市報27527點，台股升197點，報13223點，韓股升23點，報2371點。

港股方面，恒指最新報16612點，升451點，國指升153點，報5635點，科指升116點，報3380點。

【13：08】恒指升581點

恒指午後初段升逾581點，報16742點；科指升4.79%，報3420點。

港交所（0388）升近7%，報262.6元，成交額20.66億元。

商湯（0020）升逾28%，報1.71元。國家工信部公布，近日批覆組建國家石墨烯創新中心、國家虛擬現實創新中心、國家超高清視頻創新中心等3家國家製造業創新中心。

【12：04】恒指半日升553點

恒生指數半日升553點，報16714點，成交887.7億元；科指升4.7%，報3417點。

科技股向好，騰訊 （0700） 升逾3%，美團 （3690） 升4%，阿里巴巴 （9988） 升逾1%，商湯（0200）升近25%。

另外，滙豐 （0005） 升逾5%，平保（2318）升逾6%。

【10：56】恒指升294點

恒指升294點，報16455點；科指升2.45%，報3344點。

平保 （2318） 升逾5%，高見36.4元；國壽 （2628） 升逾2%，太保 （2601） 升逾2%。惟財險 （2328） 逆市跌逾1%。

另外，滙豐 （0005） 升幅擴大至逾5%，報43.6元，成交7.73億元。

中國有贊 （8083） 升兩成，微盟 （2013）、兌吧 （1753） 升逾14%。

【09：50】早段倒升逾300點

恒生指數低開百點後，甫開初段迅速拉升，倒升最多387點，高見16549點。科技指數則升超3.5%，高見3380點。

滙豐控股（0005）受資金追捧，急升近半成，高見43.65元。

港交所（0388）亦升近約半成，高見261.8元，最新報258元。

科技股普遍造好，商湯（0020）漲近20%，阜博集團（3738）漲近10%，嗶哩嗶哩（9626）漲超8%。

【09：20】恒指低開129點

恒指今早低開129點，報16031點；科指跌1.81%，報3205點。

ATM回吐，阿里巴巴 （9988） 跌逾4%，騰訊 （0700） 跌2%，美團 （3690） 跌3%。

比亞迪 （1211） 跌逾3%，報190.8元。該股近日再遭股神巴菲特（Warren Buffett）減持。

聯交所披露，巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）上周二（1日）以每股平均價169.8657元，減持329.7萬股，套現5.6億元，持股量由18.22%降至17.92%。