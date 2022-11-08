恒指半日跌7點　ATM齊插　碧桂園彈近3%｜持續更新

美國中期選舉進入倒計時，民調顯示共和黨有望至少拿下國會兩院中的一院，隔晚美股向好，同時市場觀望將於周四公布的美國10月消費者物價指數（CPI），以從中尋找美聯儲快速升息在多大程度上幫助經濟降溫的線索。



【12：00】恒指半日跌7點

恒指半日跌7點，報16588點，成交616.9億元。科指跌0.8%，報3371點。

ATM個別發展，騰訊 （0700） 升1%，阿里巴巴 （9988） 、美團 （3690） 跌逾1%。

內房股部分轉升，龍湖 （0960）升0.59%，碧桂園 （2007） 升近3%，而雅居樂 （3383）挫0.57%，中海外 （0688） 、潤地 （1109） 跌逾1%。

【10：49】恒指跌30點

恒指走勢反覆，現跌30點，報16565點；科指跌1.16%，報3357點。

美團（3690）、阿里巴巴（9988）跌幅收窄，現挫逾1%；騰訊（0700）轉升逾1%，報248.2元。

內房股普挫，中海外 （0688） 跌逾1%，潤地 （1109） 跌逾2%，龍湖 （0960） 跌0.74%。惟碧桂園 （2007） 升逾2%，雅居樂 （3383） 升逾1%。

商湯（0200）升逾6%，報1.91元，成交額9.33億元。

【10：19】恒指轉跌140點

恒指轉跌140點，開報16445點；科指跌1.9%，報3332點

ATM向下，美團 （3690） 最新跌逾3%，阿里巴巴 （9988） 跌近3%，騰訊（0700）跌0.16%。

本港地產股普揚，新地 （0016） 升逾2%，新世界 （0017） 升0.84%，長實 （1113） 升0.77%，惟恒地 （0012） 跌0.24%，信置 （0083） 則跌0.44%。

【09：43】恒指升55點

恒指升55點，開報16650點；科指升0.2%，報3403點。

濠賭股向上，金沙 （1928） 升逾4%，銀娛 （0027） 升逾1%，永利 （1128） 、澳博 （0880） 升逾3%，美高梅 （2282） 、新濠 （0200） 升逾2%。

龍光 （3380） 開市後轉跌一成，報0.445元。

【09：20】恒指高開44點

恒指高開44點，開報16640點；科指升0.07%，報3399點。

ATM個別發展，阿里巴巴 （9988） 跌逾1%，騰訊 （0700） 跌0.8%，美團 （3690） 升0.2%。

龍光集團（3380）今早復牌，升逾1%，報0.5元。該公司及兩家全資附屬公司日前宣佈，收到呈請人Citicorp International Limited代表2025年到期的5.75%優先票據相關係列票據的少數票據持有人，提交的清盤呈請。