證監會指Swiss-Asia內部監控缺失和違反監管規定　罰款300萬元

證監會譴責Swiss-Asia Asset Management（HK）Limited並處以罰款300萬元，原因是該公司在監察委託帳戶的買賣活動及備存紀錄方面，犯有內部監控缺失和違反監管規定。



證監會接獲一宗客戶投訴後對Swiss-Asia的內部監控展開調查，繼而採取上述紀律行動。該投訴主要針對Swiss-Asia前持牌代表於客戶委託帳戶內進行的期權買賣。客戶聲稱，在2015年4月至2016年8月期間，部分買賣的風險遠高於協定，且超出她與Swiss-Asia簽訂的資產管理授權協議的範圍。

證監會的調查發現，Swiss-Asia的內部監控不足，原因是它沒有：適當地監察客戶委託帳戶內的買賣活動，為時約15個月；制定程序確保委託帳戶的操作得到適當的監督；及就其對委託帳戶而進行的合規檢查備存妥善的紀錄。

證監會在決定採取上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括：Swiss-Asia的缺失所持續的時間；Swiss-Asia在解決證監會提出的關注事項時表現合作；及Swiss-Asia過往並無遭受紀律處分的紀錄。