香港返來了！　三大國際盛會煞科　金融界叫好｜林子傑

隨著「香港金融科技週」、「全球金融領袖投資峰會」、「香港七人欖球賽」等大型國際盛會陸續閉幕，金融界人士近期都在討論這一系列活動對疫情後的香港發展會有什麼影響？當然，各人的意見不一，但整體還算正面。在討論的過程中我們發現，不少外國媒體和網上的KOL報道，與親身參與這些活動的經驗大不一樣。

香港金融科技週 (Hong Kong FinTech Week)

香港和新加坡近年在同一周舉辦金融科技活動，因而在爭取行業領袖參加當地的活動上有一定競爭關係。不少外國媒體都著重報導新加坡重量級的參與者，但其實不少的持份者企業或投資者，分別派出不同的重量級代表參加了兩地幾乎同時舉辦的活動。

金融服務及庫務局在香港金融科技週的啟動儀式上表示，政府最新的目標，是將香港定位為亞洲虛擬資產(Virtual Assets)的金融中心，監管機構同時宣佈制定相關監管制度的發展計劃，包括多項開放虛擬資產市場及在未來允許非專業投資者參與虛擬資產零售交易的提議，令業界興奮不已。

曾幾何時，香港是不少虛擬資產業務的理想企業總部所在地，遺憾的是，不明確的法規和監管方向導致這些企業黯然離開香港。

在香港金融科技週的小組討論中，不少重量級嘉賓

都認為香港仍有機會拿回其虛擬資產中心的世界領先地位。香港在這方面必須給予業界進一步的指引和支持，以追回落後、迎頭趕上。

此外，香港應從這一輪加密貨幣熊市中吸取教訓，以提高投資者在香港交易的信心。最近 FTX 個案帶來的啓示是，監管條例應在未來，限制數字交易所用自己發行的加密貨幣作為貸款抵押品，並提高儲備的透明度。

特首李家超在金融峰會開幕時致辭。﹙廖雁雄攝﹚

全球金融領袖投資峰會 (Global Financial Leaders’ Investment Summit)

包括颱風來襲和財爺不幸染上新冠病毒在內，香港舉辦這個投資峰會真可算是一波三折，更有一些美國政客，公開要求國際金融機構管理層“抵制” 香港金融峰會。一些外國媒體還故意放大個別金融機構高管因客觀原因而無法出席的消息，更刻意淡化他們已派出其他高層代表參加香港峰會的安排。

最終，峰會迎接了來自約 120 家全球金融機構的 200 多名國際和地區領導人，包括銀行、證券公司、資產管理公司、主權財富基金、私募基金、對沖基金和保險公司。其中40多家機構的集團主席或首席執行官代表出席了此次活動。然而，外國媒體更關注負面報導，例如中國高級官員因疫情限制無法親身參加這次活動及一些海外參與者因時差而表現的醜態。

業界人士感到遺憾的是這個峰會主要以交流討論為主，並沒有為與會者提供一些實際的商業機遇或政策支持。

香港七人欖球賽 (Hong Kong Sevens)

在10月舉辦了打破現場觀眾人數記錄的桌球錦標賽之後，香港國際七人欖球賽是本港自 2020 年疫情爆發以來，舉辦的首個大型戶外國際賽事。

因疫情關係，香港大球場內只有約30,000名以本地球迷為主的觀眾(滿座率不足疫情前的85%)。但有觀看的朋友們都一致認同，期待已久的欖球賽事像一個大型嘉年華，洋溢著令人振奮的氣氛。這次球賽的成功，使大家期待香港可在明年繼續舉辦一些世界級的活動和運動賽事。

結語

七人欖球賽的回歸及一系列業界會議的成功，意味著香港正向全世界發出一個強烈的訊息：香港回來了，而且比疫情前，更願意向商業機會和合作夥伴敞開大門。

但在經濟和地緣政治環境非常嚴峻的今天，政府和監管機構們必須擁有比疫情前更加市場化的心態，以配合現時的經濟政治週期。業界人士更需要適應當下的環境，避免長他人志氣、滅自己威風的風氣，一起為香港描繪更美好的未來。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有LCID, SOFI, GRAB, PRE 和 DWAC 的股票和相關的衍生工具。

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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