恒指半日跌251點 內房股炒高 旭輝升近34%｜持續更新
撰文：翟梓謙
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周二美股三大指數齊齊高收，惟升幅較盤中高位有所收窄，最終道指升逾300點收市，納指及標指升約0.5%。
【12：00】恒指半日跌251點
恒指半日跌251點，報16305點，成交額629億元。科指跌1.92%，報3279點。
內房股炒高，碧桂園 （2007） 升17%，旭輝 （0884） 升近34%，龍光 （3380） 升逾28%，新城 （1030） 升逾18%，時代中國 （1233） 升逾13%。
另外，騰訊 （0700）跌近4%， 美團 （3690）跌逾4% ，阿里巴巴 （9988） 跌逾2%。
【11：20】港股挫超兩百點
恒指跌207點，報16349點。科指跌1.6%，報3290點。
ATM回吐，騰訊 （0700）跌近3%， 美團 （3690）跌逾4% ，阿里巴巴 （9988） 跌近2%。
碧桂園 （2007） 升近24%，旭輝 （0884） 升41%，龍光 （3380） 升逾33%，新城 （1030） 升近23%，時代中國 （1233） 升近17%。
【10：13】港股挫近百點
恒指跌98點，報16459點。科指跌0.74%，報3319點。
內房股部分炒高，旭輝 （0884） 升近34%，龍光 （3380） 升近24%，時代中國 （1233） 升逾18%，碧桂園（2007）升逾21%。
物管股齊升，旭輝永升 （1995） 、碧桂園服務 （6098） 升逾11%，世茂服務 （0873） 、融創服務 （1516） 、合景悠活 （3913） 升逾7%。
【09：20】港股輕微低開4點
恒生指數開報16552點，跌4點。恒生科技指數則高開0.09%，報3346點。
ATM低開，分別跌0.6%至1.2%。
碧桂園（2007）高開超5%，報1.52元。碧桂園日前發公告，稱與標普友好協商，主動撤出境外評級，不會對公司基本面產生影響。