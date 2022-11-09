美國中期選舉｜懸峙國會料增政策通過難度　專家：美股難言見底

美國中期選舉結束，進入點票環節。最新形勢顯示，眾議院共和黨明顯領先，將重奪控制權；至於參議院則仍是勢均力敵。換言之，美國將一如市場預期出現懸峙國會局面。分析師指出，未來拜登的經濟及公共財政政策，料遇更大阻力，難復昔日的一帆風順。至於美股方面，雖在選舉前明顯向好，道指連升四日，上試250天好淡分界線，不過美國通脹高企，聯儲持續加息政策未變下，美股難言見底，建議投資者趁反彈先行「食糊」。



美股期貨好淡爭持

最新美股期貨好淡爭持，截止下午5時半，道指期貨及標普500指數期貨微跌0.2%，納指期貨跌幅不足0.1%。

今次美國於11月8日舉行的中期選舉，是下次美國總統大選前最為重要的一次美國重要選舉。現時民主黨以些微優勢控制參眾兩院，所以在政策立法可以有主導權。當兩黨在公共政策上處對峙局面時，作為參議院議長兼副總統的賀錦麗有決定性的投票權，可投下關鍵性的一票，舉例早前獲通過的《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act)，就是這樣通過。

美國中期選舉：2022年11月8日，前總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園發表講話。（AP）

拜登失眾議院主導權

然而，中期選舉後，情況將出現180度轉變。美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）勝出眾議員選舉，並表明已拿下眾議院，重奪控制權。不過，參議院則仍處勢均力敵局面，民主黨有機會以1席之微保住參議院控制權，又或者兩黨要透過佐治亞的次輪投票，決定參議院控制權。

分析師指出，未來拜登的經濟及公共財政政策，料遇更大阻力，難復昔日的一帆風順。 (AP Photo/Patrick Semansky)

道指上試牛熊線 美元曾試一個月低

美國中期選舉前，買家重返股市，期待股市能如歷史般在期中選舉後表現強勁，帶動美股出現一輪反彈。當中道指已經「四連升」，並嘗試收復象徵牛熊分界的250天移動平均線（現處33180點）。

對於選情投資者的預期與現實相距不大，市場未見避險情緒升溫，10年期債息回落至4.1厘，2年債息亦回吐至4.65厘。至於美元近期走勢，則拾級而下，美元指數徘徊在110左右，曾見逾一個月低位。商品方面，黃金價格升至一個月高位，大宗商品價格上漲也帶動銅價走高。

艾德金融聯席董事陳政深接受訪問時指出，美國政壇將出現懸峙國會，扭轉過去由拜登民主黨主導的局面，相信會令到兩黨在公共財政政策等的爭議及博奕大增，日後拜登的施政方向不能像以往一樣一帆風順，特別是部分涉及增加開支的「洗錢」政策，遇到的阻力會較大。

艾德金融聯席董事陳政深指出，無論從指數形勢上或是技術指標上看，美股未見轉勢，估計投資者會先行「食糊」，特別是在標著500指數處3600點水平已經入市的投資者。(訪者提供)

陳政深：技術指標看 美股未見底

對於美股走勢，相信政局對美股並不是特別利好的方向。再者，現時美國緊縮貨幣政策方向不變，聯儲局持續進取加息，無論從指數形勢上或是技術指標上看，美股未見轉勢，現時判斷美股已經見底，是言之尚早。對於標普500指數，升至貼近3900點，開始在百天線水平遇阻力，相信短線都是欠缺明顯升勢，估計投資者會先行「食糊」，特別是在3600點水平已經入市的投資者，「獲利盤」會漸增。

DWS首席投資策略師Björn Jesch認為，美國中期最新選情，「分裂」國會可以降低民主黨提倡增加企業稅法案成事的機率，或對資本市場有利。不過另一方面，共和黨人的立場可能太分裂，無法維持強烈的立法方向。總括而言，他認為相比起選情，投資者更應關注明日公布的最新美國通脹數據。

瑞銀資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，美國的債務負擔，可能會阻止民主黨實施許多先前預計實施的經濟改革方案，若共和黨人在中期選舉勝出，民主黨只能跟改革計畫「說再見」。因此，在共和黨領導下的美國債務增長速度可能放緩。