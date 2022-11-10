恒指午後跌近300點守萬六關　ATM齊插　瑞聲績後升近6%｜持續更新

美國兩黨在參議院選舉形勢膠着，拖累道指挫646點，標指與納指分別瀉逾2%，市場關注今晚美國通脹數據，以揣測聯儲局未來加息力度。另外，由於FTX事件，拖累多隻虛擬貨幣大跌。



【13：17】恒指午後跌280點

恒指午後跌280點，報16077點。恒生科指跌2.62%，報3194點。

瑞聲 （2018） 績後升幅收窄，現揚近6%，報17.62元。該公司第三季多賺近三成，首三季淨利潤則挫47.1%。

阿里巴巴（9988）跌近4%，騰訊（0700）跌近2%，美團（3690）跌逾1%。

【12：07】恒指半日跌304點

恒指半日跌304點，報16053點。恒生科指跌2.6%，報3193點。

ATM齊插，阿里巴巴（9988）跌近4%，騰訊（0700）跌近2%，美團（3690）跌逾1%。

瑞聲 （2018） 升9.98%，報18.3元，成交額3.47億元。

【10：47】港股失守萬六關

恒指跌404點，報15954點；科指跌3.3%，報3172點。

體育用品走低，李寧 （2331） 跌逾3%，安踏 （2020）跌近4%，滔搏 （6110）跌逾4%，特步 （1368） 跌近5%。

賓士國際 （1705） 盈喜，股價升23.4%，報0.29元，成交額暫錄3.91萬元。公司料至9月底中期純利為1,900萬元至2,100萬元，按年大增2倍至2.4倍。

【09：49】港股失守萬六關

恒指跌380點，報15978點；科指跌3.09%，報3179點。

阿里巴巴（9988）跌近4%，騰訊（0700）、美團（3690）跌近3%。

康希諾 （6185） 逆市升近7%，報114.3元。

【09：20】港股低開220點

恒指今早低開220點，報16138點；科指跌2.39%，報3202點。

科技股齊插，快手（1024）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）跌超3%，美團（3690）跌近3%。

理想汽車（2015）跌近6%，小鵬（9868）跌逾7%，蔚來（9866）跌逾一成。