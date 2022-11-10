FTX危機事件簿　由「薯條哥」在港創立　稱因監管環境遷往巴拿馬

加密貨幣交易所FTX財務危機惡化，其競爭對手幣安（Binance）決定放棄收購FTX，由其發行的代幣FTT更連日急瀉。事件引致FTX投資者損手，其中紅杉資本最新宣佈將FTX投資價值歸零。

這個由「薯條哥」 Sam Bankman-Fried （SBF）創辦、全球排名第二的交易所或陷入破產邊緣，連日來他與幣安創辦人趙長鵬在社交媒體上針峰雙對，以及幣安宣布將手上持有的FTT清倉，均觸動加密貨幣投資者神經。



戲劇性的一周

加密貨幣交易所FTX過去一周彷彿「來回地獄，又折返人間」，於11月3日被爆出同系對沖基金Alameda持有大量FTX 代幣 FTT，市場憂慮FTX流動性，一度引發用戶擠兌情況。

其後對手幣安行政總裁趙長鵬宣布會沽清FTT，進退兩難的FTX本想「賣身」幣安，但幣安卻在昨日（9日）宣布放棄收購FTX。

對於放棄接盤FTX，幣安在聲明中表示，鑒於盡職調查結果，及有關FTX涉嫌對用戶資金處理不當遭到監管部門調查的報導，幣安決定不再推進對FTX擬議的收購交易。

紅杉資本最新宣佈將FTX投資價值歸零。外電報道，FTX若無更多資金支持，可能破產。FTX創辦人「薯條哥」 Sam Bankman-Fried （SBF）告知投資者，他的加密貨幣交易所面臨高達80億美元的缺口。

不過另一加密貨幣界「巨頭」、Tron 創辦人孫宇晨於Twitter上稱，他和他的團隊正在與陷入困境的加密貨幣交易所 FTX 「制定解決方案」，以提供前進的道路，但未有透露詳情。

幣安行政總裁趙長鵬決定放棄收購FTX。（Reuters）

「薯條哥」曾登上福布斯封面

FTX於2019年成立至今，此前已獲10多億美元融資，當中不乏知名機構，包括紅杉資本、軟銀及貝萊德等，估值超過320億美元。

其創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）現年30歲，出身於學術世家，父母都是斯坦福大學的法學教授，他在麻省理工學院學習物理學，但在大學畢業後，選擇在投資管理公司Jane Street任職，後來他辭去了這份工作，投身加密貨幣領域。2021年10月，SBF登上福布斯封面，被評選為全球30歲以下最富有的人之一，其個人身家在高峰期多達260億美元（約2,023億港元）。

Sam Bankman-Fried 是FTX數字資產衍生品交易所創辦人兼CEO（ Alameda Research網頁圖片）

FTX與香港關係密切

至於FTX的身世，就不得不說它和香港的故事了。2017年10月，SBF在香港創立了量化交易公司 Alameda Research，2019年4月同樣在香港創立交易所 FTX，但其後因監管環境而將總部由香港搬至巴拿馬。

FTX曾稱巴哈馬為加密貨幣建立綜合框架，監管環境較香港更加友好，當時SBF接受訪問稱，擔憂香港將收緊加密貨幣監管，例如只允許專業投資者交易加密貨幣，又指如果香港對散戶投資者的禁令也適用於其他司法管轄區的公民，FTX將放棄香港業務。

不過，今年11月初港府舉行金融科技周，SBF與盈科拓展集團主席李澤楷亦同為活動講者之一。

與幣安關係「分分合合」

FTX與由趙長鵬創立的幣安，關係更可謂「分分合合」來形容。幣安原來為FTX的投資者，其後退出，並手執若干由FTX發行的代幣FTT。日前在加密貨幣媒體上，有文章提及FTX的146億美元資產中，有58億美元為FTT。

消息傳出後，外界頓時對FTX的流動性情況表示關注，作為前股東的幣安更將手上持有的FTT清倉。Sam Bankman-Fried則批評有對手攻擊公司，趙長鵬則指出，幣安是基於近期獲悉情況出售所持FTT，指稱出售為風險管理，是從早前LUNA幣暴跌事件汲取教訓，並非基於市場競爭沽售競爭同業代幣FTT以打擊FTX。

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

隨著事件發展成為信心危機，部份FTX客戶未能從提取款項，幣安宣布與FTX達成未具約束力協議，買入FTX.us。Sam Bankman-Fried指出團隊正處理待完成提取指示，又指出將消除流動性緊縮，所有資產將1:1覆蓋，亦是引入幣安原因，會須要一些時間完成，謹此致歉，強調所有客戶均受保護。他又指出FTX.us及Binance.us均不會受到交易影響，FTX.us會維持實時提取。對於幣安有意出手相助，Sam Bankman-Fried表示感謝。

4) A *huge* thank you to CZ, Binance, and all of our supporters. This is a user-centric development that benefits the entire industry. CZ has done, and will continue to do, an incredible job of building out the global crypto ecosystem, and creating a freer economic world. — SBF (@SBF_FTX) November 8, 2022

趙長鵬更在社交媒體上發文，指出事件汲取出兩項教訓。趙長鵬指出不要以自行創建的代幣作為抵押品，以及指出若經營加密貨幣業務，不要借貸﹑不要「有效地」使用資本及並須擁有大量儲備。

Two big lessons:



1: Never use a token you created as collateral.



2: Don’t borrow if you run a crypto business. Don't use capital "efficiently". Have a large reserve.



Binance has never used BNB for collateral, and we have never taken on debt.



Stay #SAFU.🙏 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022

可是在短短一日，事件又再出現新發展，幣安決定放棄收購FTX。報道指，幣安通過盡職調查發現，FTX負債與資產的缺口高達數十億美元，甚至可能超過60億，更有傳FTX創辦人「薯條哥」Sam Bankman-Fried向投資者指，平台面臨高達80億美元的資金缺口，因此幣安方面認為，問題超出了能力範圍，決定放棄收購。

幣安棄購FTX 引發幣圈市場動蕩

FTX另一名股東紅杉資本則稱，因FTX出現償付危機，決定對其在FTX所持股份的全部價值歸零。紅杉資本發佈關於FTX的聲明，以分享其在FTX投資的最新進展，指出於FTX的敞口有限，旗下僅1隻基金持有，投資成本僅1.5億美元，相當於基金承諾資本（committed capital）3%，而且並非基金的十大持股。

峰迴路轉這四個字，是最適合用於FTX事件最新發展。幣安放棄接盤消息，引發加密貨幣市場另一場震蕩，作為加密貨幣龍頭的比特幣，價格更一度跌穿1.6萬美元。不過另一加密貨幣界「巨頭」、Tron 創辦人孫宇晨於Twitter上稱，他和他的團隊正在與陷入困境的加密貨幣交易所 FTX 「制定解決方案」，以提供前進的道路（we are putting together a solution together with #FTX to initiate a pathway forward），但未有透露達情。有關消息讓市場暫時喘定。

由一篇講及FTX資產及抵押品的文章，繼而引發幣安將FTT清倉，在不足一星期幣圈已出莫大變化。FTX最終能否獲救，當然是市場人士關注焦點。至於Sam Bankman-Fried與趙長鵬兩人的「離離合合」，以及連番在社交媒體上隔空過招，確實話題性十足。可是後者提及從事件學到的教訓，值得所有置身於金融市場的投資者深思。