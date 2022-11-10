FTX危機事件簿　由「薯條哥」在港創立　稱因監管環境遷往巴拿馬

撰文：黃文琪
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加密貨幣交易所FTX財務危機惡化，其競爭對手幣安（Binance）決定放棄收購FTX，由其發行的代幣FTT更連日急瀉。事件引致FTX投資者損手，其中紅杉資本最新宣佈將FTX投資價值歸零。
這個由「薯條哥」 Sam Bankman-Fried （SBF）創辦、全球排名第二的交易所或陷入破產邊緣，連日來他與幣安創辦人趙長鵬在社交媒體上針峰雙對，以及幣安宣布將手上持有的FTT清倉，均觸動加密貨幣投資者神經。

戲劇性的一周

加密貨幣交易所FTX過去一周彷彿「來回地獄，又折返人間」，於11月3日被爆出同系對沖基金Alameda持有大量FTX 代幣 FTT，市場憂慮FTX流動性，一度引發用戶擠兌情況。

其後對手幣安行政總裁趙長鵬宣布會沽清FTT，進退兩難的FTX本想「賣身」幣安，但幣安卻在昨日（9日）宣布放棄收購FTX。

對於放棄接盤FTX，幣安在聲明中表示，鑒於盡職調查結果，及有關FTX涉嫌對用戶資金處理不當遭到監管部門調查的報導，幣安決定不再推進對FTX擬議的收購交易。

紅杉資本最新宣佈將FTX投資價值歸零。外電報道，FTX若無更多資金支持，可能破產。FTX創辦人「薯條哥」 Sam Bankman-Fried （SBF）告知投資者，他的加密貨幣交易所面臨高達80億美元的缺口。

不過另一加密貨幣界「巨頭」、Tron 創辦人孫宇晨於Twitter上稱，他和他的團隊正在與陷入困境的加密貨幣交易所 FTX 「制定解決方案」，以提供前進的道路，但未有透露詳情。

幣安行政總裁趙長鵬決定放棄收購FTX。（Reuters）

「薯條哥」曾登上福布斯封面

FTX於2019年成立至今，此前已獲10多億美元融資，當中不乏知名機構，包括紅杉資本、軟銀及貝萊德等，估值超過320億美元。

其創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）現年30歲，出身於學術世家，父母都是斯坦福大學的法學教授，他在麻省理工學院學習物理學，但在大學畢業後，選擇在投資管理公司Jane Street任職，後來他辭去了這份工作，投身加密貨幣領域。2021年10月，SBF登上福布斯封面，被評選為全球30歲以下最富有的人之一，其個人身家在高峰期多達260億美元（約2,023億港元）。

Sam Bankman-Fried 是FTX數字資產衍生品交易所創辦人兼CEO（ Alameda Research網頁圖片）

FTX與香港關係密切

至於FTX的身世，就不得不說它和香港的故事了。2017年10月，SBF在香港創立了量化交易公司 Alameda Research，2019年4月同樣在香港創立交易所 FTX，但其後因監管環境而將總部由香港搬至巴拿馬。

FTX曾稱巴哈馬為加密貨幣建立綜合框架，監管環境較香港更加友好，當時SBF接受訪問稱，擔憂香港將收緊加密貨幣監管，例如只允許專業投資者交易加密貨幣，又指如果香港對散戶投資者的禁令也適用於其他司法管轄區的公民，FTX將放棄香港業務。

不過，今年11月初港府舉行金融科技周，SBF與盈科拓展集團主席李澤楷亦同為活動講者之一。

與幣安關係「分分合合」

FTX與由趙長鵬創立的幣安，關係更可謂「分分合合」來形容。幣安原來為FTX的投資者，其後退出，並手執若干由FTX發行的代幣FTT。日前在加密貨幣媒體上，有文章提及FTX的146億美元資產中，有58億美元為FTT。

消息傳出後，外界頓時對FTX的流動性情況表示關注，作為前股東的幣安更將手上持有的FTT清倉。Sam Bankman-Fried則批評有對手攻擊公司，趙長鵬則指出，幣安是基於近期獲悉情況出售所持FTT，指稱出售為風險管理，是從早前LUNA幣暴跌事件汲取教訓，並非基於市場競爭沽售競爭同業代幣FTT以打擊FTX。

隨著事件發展成為信心危機，部份FTX客戶未能從提取款項，幣安宣布與FTX達成未具約束力協議，買入FTX.us。Sam Bankman-Fried指出團隊正處理待完成提取指示，又指出將消除流動性緊縮，所有資產將1:1覆蓋，亦是引入幣安原因，會須要一些時間完成，謹此致歉，強調所有客戶均受保護。他又指出FTX.us及Binance.us均不會受到交易影響，FTX.us會維持實時提取。對於幣安有意出手相助，Sam Bankman-Fried表示感謝。

趙長鵬更在社交媒體上發文，指出事件汲取出兩項教訓。趙長鵬指出不要以自行創建的代幣作為抵押品，以及指出若經營加密貨幣業務，不要借貸﹑不要「有效地」使用資本及並須擁有大量儲備。

可是在短短一日，事件又再出現新發展，幣安決定放棄收購FTX。報道指，幣安通過盡職調查發現，FTX負債與資產的缺口高達數十億美元，甚至可能超過60億，更有傳FTX創辦人「薯條哥」Sam Bankman-Fried向投資者指，平台面臨高達80億美元的資金缺口，因此幣安方面認為，問題超出了能力範圍，決定放棄收購。

幣安棄購FTX 引發幣圈市場動蕩

FTX另一名股東紅杉資本則稱，因FTX出現償付危機，決定對其在FTX所持股份的全部價值歸零。紅杉資本發佈關於FTX的聲明，以分享其在FTX投資的最新進展，指出於FTX的敞口有限，旗下僅1隻基金持有，投資成本僅1.5億美元，相當於基金承諾資本（committed capital）3%，而且並非基金的十大持股。

峰迴路轉這四個字，是最適合用於FTX事件最新發展。幣安放棄接盤消息，引發加密貨幣市場另一場震蕩，作為加密貨幣龍頭的比特幣，價格更一度跌穿1.6萬美元。不過另一加密貨幣界「巨頭」、Tron 創辦人孫宇晨於Twitter上稱，他和他的團隊正在與陷入困境的加密貨幣交易所 FTX 「制定解決方案」，以提供前進的道路（we are putting together a solution together with #FTX to initiate a pathway forward），但未有透露達情。有關消息讓市場暫時喘定。

由一篇講及FTX資產及抵押品的文章，繼而引發幣安將FTT清倉，在不足一星期幣圈已出莫大變化。FTX最終能否獲救，當然是市場人士關注焦點。至於Sam Bankman-Fried與趙長鵬兩人的「離離合合」，以及連番在社交媒體上隔空過招，確實話題性十足。可是後者提及從事件學到的教訓，值得所有置身於金融市場的投資者深思。

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