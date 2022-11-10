中芯上季按年多賺46.5%　料Q4收入按季跌最多15%

中芯國際（0981）公布截至今年9月底止第三季業績，擁有人應佔溢利為4.7億元（美元‧下同），按年增加46.5%，按季則減少8.5%。



公司又指出期內收入為19.07億元，按年增加34.7%，按季升幅為0.2%。毛利為7.42億元，按年升58.6%，按季跌1.1%。毛利率為38.9%，按年升6.8個百分點，按季跌0.5個百分點。

公司表示期內產能利用率為92.1%，分別按年及按季下跌8.2個百分點及5個百分點。

對於今年第四季表現，中芯預料收入將按季減少13至15%，毛利率介乎30至32%。公司又預料按前三季及第四季指引中值，預期全年收入為73億元，按年增加34%，毛利率為38%。全年資本開支計劃由50億元升至66億元。

料今次調整時間更長

公司又指出，關於近期美國更新修訂的出口管制規則，根據初步解讀，該新規對公司的生產運營有不利影響，公司與供應商保持密切溝通，對新規中一些概念的釐清以及對公司的影響評估工作仍在持續進行中。 結合當前宏觀經濟的走勢和去庫存的節奏，公司還未看到行業有復蘇的跡象，由於這一次周期疊加多重複雜的外部因素，調整持續時間可能更長。