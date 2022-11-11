恒指升幅回順　萬七關得而復失　內房股普遍升超一成｜持續更新

美國 10 月消費物價指數（CPI）按年升7.7%，低於預期的8%。撇除食品及能源價格的核心CPI，按年升6.3%，同樣低於市場預期。通脹見頂回落，市場憧憬聯儲局加息步伐減慢，道指收市升超1200點，納指更大升7.35%收市，單日大升760點。



【10：15】大市升幅回順

港股早段升幅回順，暫升幅不足900點，升約800點報16911點，萬七點關得而復失。

內房繼續領漲大市，龍湖集團（0960）大升17.7%，報16.6元。新城發展（1030）升幅更高達兩成以上；旭輝（0884）、合景泰富（1813）升超16%；綠城中國（3900）升13%；雅居樂（3383）及碧桂園（2007）均升超一成。

【09：20】港股裂口高開千點

恒生指數開報17120點，裂口高開1039點。恒生科技指數高開近一成，升314點，報3487點。

成份股方面，ATMXJ全線造好，騰訊（0700）升逾9%；美團（3690）升近13%；阿里（9988）升9%；京東（9618）升逾一成；小米（1810）漲8%。

美元指數急跌，有利內房減輕境外債壓力，碧桂園（2007）及龍湖（0960）升近15%。

造車新勢力「蔚小理」分別升9%至15%。