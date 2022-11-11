港股半日升881點　中概股主導升勢　碧桂園龍湖飆25%｜持續更新

美國 10 月消費物價指數（CPI）按年升7.7%，低於預期的8%。撇除食品及能源價格的核心CPI，按年升6.3%，同樣低於市場預期。通脹見頂回落，市場憧憬聯儲局加息步伐減慢，道指收市升超1200點，納指更大升7.35%收市，單日大升760點。



【12：00】半日報16962點

恒生指數中午收報16962點，升881點或5.48%。恒生科技指數漲6.53%，報3379.93點。

內房股、新能源汽車股持續走高。碧桂園、龍湖半日升25%，報2.08元；「蔚小理」半日升6%至12%。

中概股走勢強勁，萬國數據（9698）半日升兩成；嗶哩嗶哩（9626）升13%；京東升一成；攜程（9961）升9%。

【11：30】A股三大指數高開低走

A股三大指數高開低走，漲幅集體收窄，房地產板塊繼續走強。上證中午收報3081點，升1.51%；深證成指收報11134點，升2.07%；兩市成交額達7,000億元人民幣。

港股升幅再度擴大，最新升超900點，重上17000點關。龍湖、碧桂園分別升超23%及22%。物管股碧服（6098）亦升約13%。

【10：15】大市升幅回順

港股早段升幅回順，暫升幅不足900點，升約800點報16911點，萬七點關得而復失。

內房繼續領漲大市，龍湖集團（0960）大升17.7%，報16.6元。新城發展（1030）升幅更高達兩成以上；旭輝（0884）、合景泰富（1813）升超16%；綠城中國（3900）升13%；雅居樂（3383）及碧桂園（2007）均升超一成。

【09：20】港股裂口高開千點

恒生指數開報17120點，裂口高開1039點。恒生科技指數高開近一成，升314點，報3487點。

成份股方面，ATMXJ全線造好，騰訊（0700）升逾9%；美團（3690）升近13%；阿里（9988）升9%；京東（9618）升逾一成；小米（1810）漲8%。

美元指數急跌，有利內房減輕境外債壓力，碧桂園（2007）及龍湖（0960）升近15%。

造車新勢力「蔚小理」分別升9%至15%。