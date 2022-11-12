阿里第14届天貓雙11 GMV與去年持平　稱「看到中國市場巨大內需」

一年一度消費盛事「雙11」已經完結，阿里（9988）旗下天貓表示，，即使面對宏觀環境的挑戰及新冠肺炎疫情的影響，第14届天貓雙11表現穩中向好，仍然錄得與去年持平的商品交易額（GMV）。



阿里表示，今年菜鳥提供送貨上門包裹量超過1.2億件，投放約700台智能物流機器人「小蠻驢」，共派送近200萬件包裹，較去年雙11翻倍。另外，菜鳥通過旗下13萬個菜鳥驛站開展包裝物回收活動，從11月1日至11日已回收快遞紙箱接近400萬個。雙11期間，每日平均有10多萬消費者於菜鳥驛站使用舊快遞包裝寄件。

自10月24日天貓雙11啟動至11月9日，智能綠色家電新品總數佔整個天貓精靈生態家電品類的37.5%，按年增加25%。綠色類空調、熱水器、冰箱、洗衣機、洗烘一體機、集成灶等品類最為熱門，期內綠色低碳友好商品已達到163萬件。

雙11期間，淘寶直播上共舉辦超過10萬場村播推售農貨。今年天貓雙11淘寶直播上發起「農貨多一件」倡議，包括於11月7日舉辦專場推售活動。截至11月7日， 共計有3,549萬件農貨售出，超過4.6萬款農貨成交額同比增長超過100%。

阿里巴巴集團國內數字商業板塊總裁戴珊表示，通過今年天貓雙11，集團看到了中國市場的巨大內需潛力和消費活力，中國經濟和產業的持續韌性。這讓阿里有信心更好地服務實體經濟發展。她續指出，這是一屆社會參與角色豐富、多元的雙11，也是一屆數字技術投入密集、智慧化程度高的雙11，更多線下實體參與到數據化、智能化的線上經營。