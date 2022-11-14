FTX爆煲持續發酵　火幣科技︰逾1.4億元加密貨幣可能無法提取

火幣科技﹙1611﹚公布，全資附屬公司Hbit Limited約有等值1,810萬美元(約1.41億港元)的加密貨幣，存放在加密貨幣交易平台FTX，其中約1320萬美元乃根據客戶交易要求的客戶資產，約490萬美元為Hbit Limited的自有資產。由於FTX的集團實體已於11月11日在美國申請破產保護，因此可能無法從FTX提取上述加密貨幣資產。

集團將委聘法律顧問向FTX查詢，同時為集團提供法律意見。集團將繼續採取一切適當措施與FTX聯絡，盡快提取上述加密貨幣資產，並採取一切必要行動維護集團利益。

董事會認為，事件目前不會影響集團的正常業務營運。由於Hbit Limited在法律上及營運上均獨立於集團其他業務實體，集團其他資產及業務不受影響。然而，集團預計，倘該事件持續未能解決，集團的財務表現會受到重大不利影響。董事會將與集團核數師討論該事件對集團財務狀況的影響。

另外，集團稱，與公司控股股東兼非執行董事李林達成協議，李林同意向集團提供最高金額為1,400萬美元的額外無抵押融資。股東融資不計息，公司將於有需要時動用股東融資，以支付該事件所產生的客戶資產負債。