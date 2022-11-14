滬深股市低收　日股跌300點失守二萬八｜持續更新

美國10月份通脹放緩，市場繼續憧憬美國聯儲局放緩加息步伐，港股兩周飆2462點返萬七關，內房股氣氛續向好，最新消息傳中國監管部門下發促進房地產市場平穩健康發展的16條措施，對深度調整中的樓市實施更為全面的金融支持。



【15：07】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3083點，跌3點，深成收市報11113點，跌26點，滬深300指數收市報3794點，升5點，創業板收市報2375點，跌30點。

亞太區股市方面，日股跌300點，收市報27963點，台股跌14174點，升167點，韓股跌8點，報2474點。

港股方面，恒指升317點，報17643點，國指升120點，報5988點，科指升75點，報3566點。

【13：56】恒指升幅收窄至不足300點

港股升幅逐步收窄，恒指最新報17588點，升263點，國指升97點，報5965點，科指升55點，報3547點。

港交所（0388）升2.3%，報291.2元，滙豐（0005）暫無升跌。

預期至明年時運力將回復至疫前7成的國泰（0293），最新報7.52元，跌4.3%。

【13：15】恒指午後升457點

恒指午後初段升457點，報17783點，科指升3%，報3596點。

名創優品（9896）績後升逾7%，報14.08元；該公司上季純利按年增1.71倍。

【12：08】恒指半日升505點

恒指半日升505點，報17831點，成交1260億元，科指升3.5%，報3615點。

內房股炒起，中海外 （0688） 升11%，潤地 （1109） 升逾12%，碧桂園 （2007） 升逾40%，雅居樂 （3383） 升逾38%，龍湖 （0960） 升逾22%。

阿里巴巴（9988）升近2%，騰訊（0700）升近3%，美團（3690）升1%。

火幣科技 （1611） 逆市挫近15%，報3.5元。

【11：12】恒指升515點

恒指升515點，報17841點；科指升2.97%，報3595點。

內房造好，中海外 （0688）升逾一成，潤地 （1109） 升逾12%，碧桂園 （2007）升逾45%，雅居樂 （3383） 升近39%，龍湖 （0960）升逾22%。

【10：00】恒指升418點

恒指升幅收窄至418點，報17743點；科指升2.16%，報3567點。

內房造好，中海外 （0688）升逾9%，潤地 （1109） 升逾8%，碧桂園 （2007）、雅居樂 （3383） 升逾32%，龍湖 （0960）升近22%。

火幣科技 （1611） 逆市挫逾21%，低見3.23元。

【09：20】恒指高開673點

恒指今早高開673點，報17999點；科指升5.56%，報3685點。

網易（9999）升10.28%，京東（9618）升9.51%，騰訊（0700）升4.18%，阿里巴巴（9988）升3.11%，美團（3690）升4.64%。

火幣科技（1611）跌1.7%，報4.04元；該公司表示其全職附屬公司有逾1.4億元加密貨幣可能無法提取。