大摩料明年內地經濟增長5%　美國經濟能受惠就業市場韌性避開衰退

摩根士丹利看淡明年全球經濟增長前景，料增幅為2.2%，又認為英國及歐元區經濟在明年可能陷入衰退，美國則有機會在當地就業市場的韌性，僥倖地避開衰退。該行又預期內地經濟3年防疫限制後，有機會重新開放，有助內地及新興市場經濟復蘇。



該行預料明年發達經濟體將處於或接近衰退，新興經濟體則可望出現溫和復蘇，可是全球經濟要實現整體復蘇較困難。該行預料明年內地經濟錄得5%增長，較新興市場的預測增幅3.7%為佳。十國集團（G10）發達國平均增長則為0.3%。

料明年美國增長0.5%

為壓抑通脹全球各主要央行在今年均加息。大摩預料聯儲局在明年會維持高利率，因通脹在今年第四季見頂後仍強勁。

報告認為美國經濟在明年能避過衰退，可是當地就業增長或出現明顯放緩，失業率持續上揚，預料經濟增長為0.5%。由於緊縮政策積累的效應會持續至2024年，認為這2個年底會非常疲軟。

該行分析師又指出，在全球範圍內通脹會在本季內見頂，明年增幅將放緩，預料美國核心通脹將降至2.9%，整體通脹率為1.9%。亞洲經濟增長率在明年上半年降至3.4%，惟在內需帶動下，在明年下半年將回升至4.6%。

談及資產市場表現時，該行預料高評級固定收益資產表現，將跑贏全球股市，又預料新興市場及日本股市會有較出色表現，美股則會較落後。