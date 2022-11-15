滬深股市高收　上證收復3100點　恒生指數揚近700點｜持續更新

隔晚美聯儲副主席布雷納德稱很快放緩加息步伐是合適的，隨後道指靠穩，曾升逾210點，但尾段掉頭回落。至於港股兩日大升1538點或9.6%後，內地10月「三頭馬車」零售、工業、固投數據均遜市場預期。



【15：15】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3134點，升50點，深成收市報11351點，升237點，滬深300指數收市報3865點，升71點，創業板指數收市2431點，升56點。

亞太區股市方面，日股升26點，報27990點，台股升371點，報14546點，韓股升5點，報2480點。

港股升幅再次擴大，恒指最新報18306點，升686點，國指升274點，報6254點，科指升244點，報3799點。

【14：11】恒指升幅收窄

港股升幅略為收窄，恒指最新報18170點，升550點，國指升217點，報6196點，科指最新報3749點，升194點。

【13：08】恒指午後升680點

恒指午後升680點，報18300點；科指升7.09%，報3806點。

阿里巴巴 （9988） 升近12%冠藍籌，騰訊（0700）升逾9%，美團（3690）升近8%。

碧桂園（2007）插逾8%，該公司最新公布配售14.63億股新股，作價2.68元，較周一（14日）收市價折讓17.79%。

另外，碧桂園服務（7098）升逾9%，報18.26元。

【12：00】恒指半日升637點

恒指半日升637點，報18257點，成交額為1097億元。科指升6.81%，報3796點。

快手 （1024） 升近13%，阿里巴巴 （9988） 升超11%，騰訊（0700）升逾9%，美團（3690）升近8%。

碧桂園（2007）插8.28%，報2.99元，該公司最新公布配售14.63億股新股，作價2.68元，較周一（14日）收市價折讓17.79%。

快狗打車 （2246） 突飆27.01%，報5.22元，成交6769萬元。

【10：38】恒指重上萬八關

恒指升539點，報18159點；科指升4.45%，報3712點。

快手 （1024） 升近8%，阿里巴巴 （9988） 升逾8%，騰訊（0700）升近7%，美團（3690）升近6%。

餐飲股向好，海底撈 （6862）、九毛九 （9922） 升逾9%，呷哺呷哺 （0520）升超一成。

【09：53】恒指升263點

恒指升263點，報17883點；科指升1.74%，報3616點。

名創優品 （9896）績後曾創上市新高，一度高見17.82元，現仍升逾23%，報16.64元。該公司上季經調整淨利潤4.17億元人民幣，按年增長126.6%，按季增長87.3%。

金沙 （1928） 升逾7%跑出，銀娛 （0027） 亦升逾4%。據《澳廣視》葡文澳門電台報道，澳門政府與競投未來十年澳門博彩特許經營權的公司達成協議，在特許經營期內的投資總額約1,000億元（澳門元，下同）。

報道指，銀河娛樂（0027） 、金沙中國（1928） 各投資逾200億元，其他公司將投資近150億元。

【09：20】恒指高開46點

恒指今早高開46點，報17665點；科指跌0.14%，報3549點。

科技股普跌，京東（9618）跌1.05%，阿里巴巴（9988）跌0.07%，美團（3690）跌0.51%，惟騰訊（0700）升0.54%。

碧桂園（2007）插10.74%，報2.91元，該公司最新公布配售14.63億股新股，作價2.68元，較周一（14日）收市價折讓17.79%。

商湯（0020）低開逾3%，公司遭阿里巴巴（9988）旗下淘寶中國於11月8日於以平均價每股1.819元，於場內出售8,000萬股，套現1.45億元，持股比例從9.05%下降至8.74%。