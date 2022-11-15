《彭博》﹕4間國有金融機構　擬縮窄高層與基層員工薪酬差距

中國國家主席習近平再次強調「共同富裕」目標，並提出規範財富積累機制的要求。據《彭博》引述知情人士報道，至少有4間國有控股的大型券商及基金公司起草方案，計劃將高層與基層員工之間的薪酬差距縮窄，部份公司可能在未來數個月內將提案上報監管機構。



績效獎金擬繼續遞延支付

報道指出擬定的計劃包括設定年度薪酬總額限度，以及績效獎金繼續遞延支付等。

報道又指出在香港最少有2間具有內地背景的投資銀行，正考慮如何平衡不同層級及境內外子公司之間的薪酬。一直以來在香港的員工薪酬較內地為高。

在今年較早前內地監管機構已推出措施，要求限制國有銀行及保險公司等金融機構的薪酬。財政部在今年8月亦曾下發通知，要求國有銀行﹑保險公司及主權財富基金等國有金融企業，進一步限制高級管理人員薪酬。其中基本薪酬一般不可高於薪酬總額的35%，績效薪酬的40%以上應採用延期支付方式，延期支付期限一般不少於3年。

在今年6月時《彭博》曾報道內地內地有關部門召見多間外資金融機構，要求瑞信、高盛和瑞銀詳細匯報高層的薪酬待遇方式，敦促銀行減薪並將遞延獎金延長至3年或更長時間。

6月時曾傳出要求外資銀行高層減薪

知情人士稱，內地監管部門是次召集外資銀行討論薪酬架構即使不是史無前例，亦是極不尋常。監管機構要求銀行降低現金部分薪酬，並將遞延獎金延長至3年或以上，而其他問題包括牌照、招聘、數據安全等，並要遵從「共同富裕」的大方針。惟其後內地銀保監指出報道不實消息。中證監重申，未曾與行業協會召開過上述會議，而近期發布的薪酬管理指引，並無設置薪酬限額。

中證監指出，近期發布的薪酬管理指引，旨在務實行業發展的治理、風控、合規、文化和人才基礎，更好有效服務實體經濟、防範金融風險，並無設置薪酬限額，也不涉及薪酬總額和具體操作辦法。