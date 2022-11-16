滙豐上調定期存款息率　1年期定存最高息率4.3厘　高於恒生及渣打

本地銀行同業拆息高企，銀行為求多從客戶吸納資金，競相調高定期存款利率。作為龍頭行的滙豐，將尚玉客戶及卓越理財客戶以新資金叙造的1年期存款利率，由原來的4.1厘高至4.3厘，較同為大行的恒生及渣打出手更進取。



港元存款起存額1萬元

若為滙豐的尚玉及卓越理財客戶，以新資金叙造3個月定期存款，年利率為3.9厘，如敍造6個月定期存款，年利率為4.1厘，1年期定期存款利率更高達4.3厘。至於起存額為1萬元。

若為滙豐One及其他客戶，同樣以新資金1萬元或以上叙造定期存款，如存款期為3個月，年利率為3.7厘，6個月定期存款年利率為3.9厘，12個月定期存款年利率為4.1厘。

美元定存利率最高達4.2厘

除卻港元存款外，滙豐同時調高美元存款定期利率，若是尚玉或卓越理財客戶，以2,000美元新資金或以上叙造3個月定期存款，年利率為3.9厘，6個月期年利率為4.1厘，12個月期年利率為4.2厘。

如為滙豐One及其他客戶，以,000美元新資金或以上叙造3個月定期存款，年利率為3.7厘，6個月期年利率為3.9厘，12個月期年利率為4厘。

聯儲局頻加息致美港資金息差拉闊

觸發銀行大打存款戰，與美國聯儲局今年內連番加息，累計加息幅度達3.75厘，促使美港兩地息差拉闊，資金從本港銀行體系流出至約960億元。最終拆息持續攀升，銀行資金成本增加，在周二，1年期拆息為5.52339厘。為滿足資金需求，銀行透過提高存款利率，從存戶手上吸納資金。

經過多次調高定期存款利率，目前4大行的12月最高存款利率普遍為4厘或以上。相比之下，中小企銀行提供的定期存款利率更高，其中建行亞洲的1年期存款年利率，可高達5厘。不過門檻高，需為全新貴賓晉裕，以及貴賓理財客戶並以港元新資金開立，而這兩種理財戶口要求日均結餘最低500萬元及100萬元。如果是現有貴賓晉裕及貴賓理財客戶，則要最少500萬元或800萬元才有12個月4.9厘。

建行亞洲加入1年期港元定存5厘息行列

另外，信銀國際的數碼銀行服務inMotion亦再加定存息，1年期港元存息上調至4.8厘，6個月及3個月存息分別加至4.7厘及4.6厘，入場門檻僅為1萬元。

目前市面上提供港元定存1年期5厘或以上利息優惠的，以虛擬銀行平安壹賬通的5.5厘，為全港最高，起存額僅為100元。其次為富邦銀行的5.1厘，但起存額需要100萬元。排行第三的為華僑永亨的5厘，起存為20萬元，但需留意要取得該定存優惠，必須先成為資產達100萬元或以上的宏富理財客戶。