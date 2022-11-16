內地股市低收　港股偏軟恒指跌179點｜持續更新

美國PPI通脹低於預期，投資者對聯儲局將會減慢加息步伐的預期升溫，隔晚美股三大指數上升。至於恒指連升三日累漲2262點或14.1%，科指三日累漲20.2%。市場關注騰訊今日公布第三季度業績，據彭博綜合預測，騰訊上季經調整盈利301億元人民幣，按年減少5%；收入1414億元人民幣，按年微跌1%。



【15：10】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3119點，跌14點，深成收市報11235點，跌115點，滬深300指數收市報3834點，跌31點，創業板指數收市報2402點，跌28點。

亞太區股市偏軟，日股升38點，報28028點，台股跌8點，報14537點，韓股跌2點，報2477點。

港股回落，恒指最新報18163點，跌179點，國指最新報6184點，跌85點，科指最新報3750點，跌63點。

【13：15】恒指午後跌248點

恒指午後跌248點，報18094點；科指跌2.24%，報3728點。

瑞聲 （2018）跌幅擴大至近一成，低見16.9元，舜宇 （2382） 亦跌逾3%，報94.45元。瑞聲附屬被舜宇指涉專利侵權，但瑞聲解釋稱有充分抗辯理由。

【12：15】恒指半日跌209點

恒指半日跌209點，報18133點，成交1004.9億元。科指跌1.8%，報3744點。

騰訊（0700）跌逾1%，美團（3690）跌4%，阿里巴巴（9988）跌逾1%。

碧桂園 （2007） 跌逾17%，雅居樂 （3383） 跌21%。

【10：35】恒指跌21點

恒指一度轉升，現跌21點，報18321點；科指升0.61%，報3836點。

騰訊（0700）績前升逾1%，美團（3690）升0.48%，阿里巴巴（9988）升逾2%。

另外，商湯 （0020） 逆市升近14%，報2.04元，成交額9.79億元。

【10：20】恒指跌153點

恒指跌153點，報18189點；科指跌0.98%，報3776點。

內房股向下，中海外 （0688）跌0.99%，潤地 （1109） 跌0.44%，碧桂園 （2007） 跌逾7%，雅居樂 （3383） 跌逾16%，龍湖 （0960） 跌逾6%。

騰訊音樂 （1698） 績後升近三成，高見23.3元創上市後新高。

【09：20】恒指低開173點

恒指今早低開173點，報18169點；科指跌0.87%，報3780點。

ATM齊跌，阿里巴巴（9988）跌逾1%，騰訊（0700）績前跌0.83%，美團（3690）跌逾1%。

雅居樂集團（3383）跌11.04%，報2.9元；該公司折讓近18%配售2.95億股股票，淨籌資7.83億港元。