瑞銀維持內地明年GDP增長4.5%預測不變　料經濟次季才反彈

內地10月經濟增長走弱，瑞銀預計冬季持續乏力，明年二季度才反彈。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤撰文稱，10月疫情升溫，整體經濟增長動能走弱。10月防疫政策收緊、汽車銷售放緩，社會消費品零售走弱至同比下跌0.5%、弱於預期。鑒於社會消費品零售和出口走弱、基數較高和疫情擾動，工業生產同比增速也放緩至5%。基建投資同比增速小幅放緩至12.8%、依然穩健，基本符合預期，主要得益於持續的政策和信貸支持。

她又稱，繼9月短暫反彈後，房地產銷售同比跌幅如期擴大（同比下跌23.2%），房地產投資同比跌幅也有所擴大（同比下跌16%）。隨著全球需求走弱，出口增速同比小幅下跌。另一方面，基於高頻資料的瑞銀中國經濟活動指數顯示11月前兩周經濟增長依然疲弱。

房地產政策放鬆 預計政策支持繼續加碼

汪濤指，在疫情升溫、經濟增長走弱的背景下，政府於11月11日進一步優化防疫政策，同時依然堅持「動態清零」的總方針。這一系列政策為未來防疫策略可能出現的大幅調整做了重要鋪墊。此外，近期監管層出臺了對房地產行業的信貸和融資支援，並允許優質房企使用部分預售監管資金。

她續指，迄今為止出台的政策放鬆措施基本符合瑞銀基準預測的主要宏觀和政策假設。「我們預計即將於12月召開的中央經濟工作會議會維持寬鬆基調，未來幾個月政策支持有望繼續加碼穩增長，包括對房地產、信貸、財政和基建投資的支持。此外，我們預計政府還會進一步為未來的防疫策略調整做好更多的準備工作。」

四季度和明年一季度增長 可能持續乏力

講及內地防疫措拖，汪濤指，雖然措施優化調整，但疫情仍在快速上升期，因此如果疫情進一步大幅擴散、病例數激增，她認為部分地區依然可能間或進行封控，但或將更具針對性。這將繼續抑制消費和服務業活動。

汪濤又稱，未來幾個月隨著全球需求走弱，出口增速將有所放緩。得益於近期政策放鬆加碼，未來幾個月房地產銷售和新開工可能在低位企穩，之後環比反彈。未來兩個季度基建投資可能依然穩健。整體而言，瑞銀預計內地四季度和明年一季度GDP同比增速仍較為疲弱，分別為3.3%和2-2.5%。該行依然預計2023年二季度開始防疫形勢可能明顯好轉、在那之前政府會在更多方面做好準備工作，維持對2023年全年GDP增長為4.5%左右的預測不變。