環保飲食潮不再？　燕麥奶商Oatly季績遜兼裁員　毛利率2.7%

近年流行環保飲食，原料為植物的燕麥奶一度成為熱潮，不過燕麥奶製造商Oatly（美：OTLY）上季業績遜預期，同時公司宣佈計劃裁員。



Oatly於14日公佈今年第三季業績，收入按年增7%至1.83億元（美元，下同），低於預期的2.11億元，按不變貨幣計算，按固定匯率計算，收入增長17%；淨虧損擴大至1.079億元，去年同期虧損4,120萬元。

期內，毛利潤為500萬元，遠低於上年同期的4,490萬元；毛利率為2.7%，去年同期為26.2%，如果按一盒一公升燕麥奶在超級市場售價24.9港元計，毛利僅有0.67港元。

Oatly預計，今年全年營收下調為7億元至7.2億元，主要考慮到通脹、美聯儲加息前影響消費者行為，以及強美元下的匯損衝擊。

公司表示，為削減支出將裁員重組，目標是每年節省2,500萬元成本。Oatly發言人稱：「與工會磋商完成前，無法確認計劃裁員人數。」

另外，人造肉製造商Beyond Meat（美：BYND）亦遇困境，上季營收按年減22.5%至8250萬元，毛利率更錄得負17.99%。該公司已於10月裁員200人，相當於約19%人力。