騰訊派息式減持美團　每股10獲派1股美團B股　公司上季按年多賺2%

騰訊（0700）公布截至今年9月底止第三季業績，非國際財務報告準則權益持有人應佔溢利為322.54億元（人民幣‧下同），按年增加2%。非國際財務報告準則經營盈利409.07億元，與去年相若。該公司又宣布，向股東派發美團（3690）B股特別中期息，每10股騰訊可獲1股美團B股。



盈利連跌4季後重拾增長

公司指出，上季非國際財務報告準則盈利在經歷4個季度下跌後，按年再度錄得增長。

公司又指出，權益持有人應佔溢利為399.43億元，按年增加1%。

上季騰訊收入為1,400.93億元，按年跌2%，經營盈利為619.83億元，按年跌1%。

國際市場遊戲收入增3%

其中增值服務收入為727.27億元，按年跌3%，又指出來自國際市場遊戲收入按年增長3%至117億元，本土市場遊戲收入按年跌7%至312億元。社交網絡收入按年跌2%至298億元。

網絡廣告收入按年跌5%至215億元。社交及其他廣告收入按年跌1%至189億元，媒體廣告收入按年跌26%至26億元，反映出騰訊視頻廣告收入減少，乃主要由於受歡迎的電視劇投放較少，同時去年同期舉行東京奧運會。

金融科技及企業服務收入按年升4%至448億元，受益於線上及線下商業支付活動的恢復，金融科技服務收入按年增速較第2季提升。企業服務收入按年略有減少，反映持續致力於縮減虧損項目。

在今年首9個月，騰訊收入4095.98億元，按年跌2%，經營盈利為1,188.77億元，按年跌27%，權益持有人應佔溢利為819.75億元，跌37%。

以實物分派9.58億股美團B股

另一方面騰訊以派發實物股息，以減持出美團。該公司公布，將按合資格股東持有每10股股份獲發1股美團B類普通股的基準，向股東以實物分派的方式宣派由公司持有的約958,121,562股美團B類普通股的特別中期股息。以今日美團收市價162.3元計算，該批股份總值1,554.8億元。

公司表示將分派所持有的大部份美團股份，有關投資已為公司創落了在戰略及財務上可觀回報。

公司又指出，在宣派實物美團股份及董事會代表辭任後，美團將不再作為公司聯營公司列賬。公司於美國的投資被指定為以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產，相應產生的收益將於今年第4季確認。

據港交所權益披露，騰訊持有美團約10.54億股B股。