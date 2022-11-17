趙長鵬：正建立復甦基金支援業界　籲其他具實力同業伸出援手

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）行政總裁趙長鵬日前發表《中心化交易所的6大承諾》後，他接受外媒訪問時透露，他正在建立一個復甦基金（Recovery Fund）來幫助業界，又建議業內其他重量級企業伸出援手，以協助陷入困境的同業。他相信，加密貨幣市場可以克服FTX倒閉帶來的衝擊。



趙長鵬接受《CNBC》訪問，他透露正建立基金支援業界，並建議業界一同伸出援手，「我們希望有實力的業者能夠保護短期內受到傷害的優秀行業參與者」。但他未有提及基金規模，僅強調基金不可能幫助每間企業。他又指，如果企業是因為管理不善而陷入危機，便不應得到基金的幫助。

FTX爆煲後，有聲音指應該加強對加密資產的監管。趙長鵬則反對，認為加強監管並非解決當前危機的方法。

趙長鵬早前在Twitter發表《中心化交易所的6大承諾》，呼籲業界共同遵守，令投資者繼續信任加密產業。六大規則和承諾包括避免用戶資金風險，不使用客戶資金交易或轉投資；永遠不使用原生代幣作為借款抵押品；分享資產儲備情況；保持大量的額外資金儲備；避免過度槓桿；加強及執行安全協議。