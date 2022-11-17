美團跌近6%　網易插逾12%　恒指跌超500點｜持續更新

美國10月份零售銷售高預期，但大型零售商唱淡年底銷售情況，隔晚美股反覆回落。港股方面，市場關注即將公佈業績的阿里巴巴。



【11：32】恒指跌520點

恒指跌520點，報17736點；科指跌5.2%，報3607點。

美團（3690）跌近6%，騰訊（0700）跌逾3%，阿里巴巴（9988）跌近5%。網易 （9999） 逾12%，報99.8元。

【10：46】恒指跌485點

恒指一度跌超500點，現跌485點，報17770點；科指跌4.96%，報3616點。

美團（3690）跌超6%，騰訊（0700）跌逾3%，阿里巴巴（9988）跌近5%。

網易 （9999） 挫10.19%，低見102.2元。暴雪娛樂昨日（16日）發布聲明稱，由於沒有達成符合暴雪運營原則和對玩家及員工承諾的續約協議，與網易的現有授權協議在2023年1月23日到期，將暫停在中國內地的大部分暴雪遊戲服務。

【09：56】恒指跌逾300點

恒指跌359點，報17897點；科指跌4.06%，報3650點。

內房股普遍逆市向好，中海外 （0688） 升逾1%，潤地 （1109） 升0.3%，碧桂園 （2007）升超4%，雅居樂 （3383） 升逾3%，龍湖 （0960） 升逾1%。

美團（3690）跌近6%，騰訊（0700）跌逾2%，阿里巴巴（9988）跌近5%。

【09：20】恒指低開184點

恒指今早低開184點，報18071點；科指跌1.97%，報3730點。

美團（3690）跌6.35%，騰訊（0700）升1.43%。騰訊昨日（16日）宣布實物分派約9.58億股美團B類股，作為特別中期股息，分派完成後，騰訊持有美團股份將降至不足1億股，持股比例縮至約1.5%。

另外，阿里巴巴（9988）跌2.28%，嗶哩嗶哩（9626）跌4.26%。