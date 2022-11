據外電報道,Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk),最近提出由其他人接任Tesla行政總裁的可能性。

據《華爾街日報》、《路透》報道,Tesla董事默多克(James Murdoch)就薪酬案作供,他指馬斯克在過去幾月,已經確定一個潛在人選,作為繼任者去領導Tesla,但未有透露該名人士身分。特斯拉亦沒有回應置評。

除了特斯拉外,馬斯克經營著Twitter和火箭公司SpaceX,在8月份特斯拉股東大會上,馬斯克被問及繼任計劃時,他指只要自己有用,就打算留在特斯拉,又指集團有一支非常有才華的團隊,更稱即使「被外星人綁架或者回到我的家鄉星球,特斯拉也會繼續做得很好。」(So I think Tesla would continue to do very well even if I was kidnapped by aliens or went back to my home planet maybe)