蘋果開拓新業務？　分析師預期2024年將進軍健康保險服務

有分析師預測，蘋果公司將在2024年開始進軍健康保險業務，並能利用從Apple Watch獲得的健康數據。



市場研究機構CCS Insight認為，蘋果將與一家大型保險公司合作，以試探性地邁出進軍美國健康保險市場的第一步，通過自己已經收集到的健康數據來在競爭中獲得優勢。

CCS Insight首席分析師Ben Wood表示，蘋果在這方面處於非常有利的地位，因通過Apple Watch獲得了大量的個人健康數據。如果把這些數據點結合到一起，便能成為一個非常有競爭力的健康保險市場參與者，這可能會對美國的醫療保健市場結構產生相當大的影響。

Apple Watch埋下醫保伏線？

此舉將引發外界的疑問，蘋果推出Apple Watch的長期目標，是否就是進入醫療保險市場？Ben Wood認為，蘋果推出Apple Watch時並沒有這方面的野心，但它現在將其視為了增強自身服務業務的一種方法。

現時蘋果的Apple Watch可收集血壓、血氧、心電圖和體溫等數據，並幫助人們調整用藥。通過配套設備，Apple Watch和iPhone還可以用於監測糖尿病等疾病。

分析師認為，數據豐富將使蘋果在保險市場佔據領先地位，並使其能夠為消費者削減成本。並預測，到2030年，蘋果將有三分之一的收入來自軟件和服務，目前該業務佔比略低於四分之一。