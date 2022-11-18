恒生指數升幅收窄至28點　科指揚逾50點｜持續更新

美股三大指數周四偏軟，有聯儲局官員「放鷹」，指聯儲局須進一步加息壓通脹，令市場憂慮利率最終目標將高於預期。



【13：56】港股升幅午後收窄

港股升幅在午後收窄，恒指最新報18074點，升28點，國指升19點，報6160點，科指升51點，報3772點。

【12：00】半日升100點

港股上午窄幅爭持，半日收報18146點，升100點或0.56%，成交額777億元。恒生科技指數報3820點，升2.65%。

ATMXJ全線向上，騰訊（0700）升0.2%；阿里巴巴（9988）升近4%；京東（9618）升4.85%；小米（1810）升2.3%；美團（3690）表現較佳，升逾6%。

內房再受壓，碧桂園（2007）跌近4%，報2.68元；雅居樂（3383）跌2.7%；龍光（3380）跌2%；中海外（0688）跌1.7%。旭輝（0884）跑贏同業，升10%，報1.31元。

【10：55】升幅收窄至不足100點

恒生指數早段升幅收窄，最新升不足100點，報18137點；科技指數升幅維持逾2%以上。

美團一度升超8%，最新升約5%。阿里巴巴升幅亦見回順，最新升4%，報81.65元。

華人置業（0127）曾短線拉升逾25%，最新升幅收窄至16%，報2.26元，成交額達294.92萬元。

【09：20】港股高開270點

恒生指數高開270點，報18316點。科技指數則漲3%，報3833點。

成份股方面，阿里巴巴（9988）績後表現造好，升超6%，報83.25元；網易（9999）日前跌逾9%，績後反彈6.7%，報110.5元。

京東（9618）亦受惠向好，高開7%，報225.6元。美團（3690）日前跌逾2%，今反彈3%。