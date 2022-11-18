ESG｜高盛Pink Friday活動　穿粉紅色服飾以對LGBTQ+社群支持

今天（11 月 18 日）是一年一度的Pink Friday。今年有 107 家公司參與了這項倡議，並會於今日穿上粉紅色服飾以展示對 LGBTQ+ 社群的支持，共同慶祝職場性別多元共融。原來Pink Friday始於2014年，當時為高盛（Goldman Sachs）在香港的內部活動，其後發展成香港商界的年度活動。



當時有關活動僅為高盛在香港的內部活動，邀請同事、朋友和家人一同在星期五穿粉紅服飾。多年來，已擴展成為高盛的亞太區及全球活動。高盛於2019年開始邀請香港的其他公司一起參與，自此以後香港的商界開始加入這個一年一度的慶祝活動。

高盛指出讓其他公司一同參與Pink Friday，能夠產生更大的影響，並對LGBTQ+ 社群顯示更鮮明的支持。高盛在2019年開始邀請其他公司參與，當年就有超過60家企業決定加入Pink Friday。今年，香港共有 107 家公司及其亞太區辦事處參與，其中行業包括銀行、金融、法律、專業服飾及零售品牌等。

高盛又指出，穿上粉紅色服飾，這是關於「讓看不見的可見」。與種族多元相比，LGBTQ+的性別多元較難展示於人前。所以穿著粉紅色的衣服成為Pink Friday的主要元素，讓社群對性別多元的支持明顯可見，創造一個每個人都受到歡迎和尊重的環境。

想知更多有關這項倡議的背景及發展，請看以下的簡介或在此觀看介紹短片。