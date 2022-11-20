世界盃開鑼　紅黃牌愈多　股市愈興奮？｜伽羅華

四年一度的世界盃今日（20日）在卡塔爾正式開鑼，由主辦國卡塔爾對南美的厄瓜多爾。這是新冠疫情後首項真正由全人類參與的國際頂級體育盛事，大家很快可以看到一大群沒戴口罩的球迷熱情慶祝或輸波發泄的場面，世界歷經三年非正常的防疫生活，是時候好好享受久違的觀賽體驗，紓發一下心中鬱悶。

如果要將世界盃與股市拉上關係，最大共通點就是兩者都沒有可預測性。在足球比賽，大熱倒灶的例子比比皆是，但「冠軍魔咒」卻是少有的靈驗。

「冠軍魔咒」是指衛冕世界盃的冠軍球隊在分組賽便提前出局，之前意大利、西班牙、德國三隊分别在2006、2010及2014三屆世界盃奪冠，卻都在2010、2014及2018三屆世界盃分組賽出局，今屆法國和丹麥、突尼斯、澳洲同組，在國際足協世界排名榜，法國緊隨巴西、比利時及阿根廷之後位列第4，丹麥第10，突尼斯與澳洲分別排第30及39，理論上法國與丹麥贏面高一線，但大賽爆冷是常態，法國隊能否打破魔咒成為球迷牙骹戰的熱話。

綜合世界球評意見及專彩公司盤路，巴西、阿根廷及法國依次為奪冠頭三大熱門。（Getty Images）

大賽爆冷是常態 法國隊能否打破「冠軍魔咒」

綜合世界球評意見及專彩公司盤路，巴西、阿根廷及法國依次為奪冠頭三大熱門，法國隊擁有全球身價最高的天才球星Mbappé，三年間效力巴黎聖日耳曼袋走6.3億歐元，Mbappé的表現是法國奪冠的關鍵，此外，四年前奪冠班底的主力Benzema及Griezmann仍在國家隊中，但該隊自上屆世界盃奪冠後表現飄忽，在歐洲排名更低於比利時。

Mbappé在上屆世界盃一鳴驚人，隱約有2002世界盃巴西隊Ronaldo的風采，但這位球星在2020歐國盃表現失準，對陣瑞士踢失關鍵的12碼而未能晉級，最終意大利在決賽擊敗英格蘭奪冠，諷刺的是，歐國盃冠軍意大利今屆未能在世界盃決賽周入圍，又是另類的冠軍魔咒。

每逢足球大賽，賭波活動盛行，在一定程度分薄人們對股市投機的關注度，世界盃賽期長達一個月，今屆由11月20日揭幕戰至12月18日的決賽，對股市影響尤為明顯。

一篇由MarketWatch自由撰稿人Mark Hulbert的文章引述研究指，自2002年世界盃計起，道瓊斯全球指數及標指在比賽期間平均回報分別為負0.45%及負0.97%，在同樣長的其他盃賽時段，兩者平均回報分別為正0.48%及正0.69%，參與研究人員提出一個觀點，就是投資者情緒能左右他們的投資決策，這與人們以為投資組合的決策是基於清醒和理性的分析，但事實並非如此。

世盃期間VIX走高 賽後往往大危機出現

一項有趣統計可能反映這種非理性投資心態，摩根史丹利數據顯示，世界盃期間紅牌數量愈多，股市走勢愈牛，例如1998年法國世界盃期間一共有22張紅牌和124張黃牌，期間大摩全球股市指數升至900點以上，分析指這或與人們觀賽球賽的興奮心情投射股市有關，無論原因為何，全球股市在科網熱潮催谷下一直升至2000年3月的高位1,448點，其後科網泡沫爆破，指數到2003年3月腰斬僅得710.8點。

此外，世界盃期間的美股VIX指數往往走高，顯示市場恐慌情緒較高，若綜觀整個世界盃與全球股市的往績，會發現更有意思的聯繫，世界盃落幕後，全球市場總是遭遇較大的危機，比如1986年股市崩盤，1990年美國經濟衰退，2002年互聯網泡沫破滅等，當然這都只能作參考。

世界盃落幕後，全球市場總是遭遇較大的危機，比如1986年股市崩盤。（AP）

今年黑天鵝事件頻仍，由年初的俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，中國防疫封禁導致本身經濟大滑坡，台海危機升溫，再發生大事件相信也不會讓人太意外。事實上，今年全球股市大部分時間幾乎處於熊市，股民唯一能從股市感受到世界盃客觀存在的概念股也不見踪影，如果不提萬達集團是今屆世界盃最大贊助商，整個中國品牌贊助世界盃金額高達13.95億美元，高於包括可口可樂、VISA及麥當勞等美國品牌的11億美元，大家對世界盃的關注度較以往幾屆為弱，未知這是否唯一利好股市的消息。

10月美國通脹數據略較預期佳，市場憧憬加息步伐放緩，美匯指數由113急降至106水平，美股曾有一波較大熊市反彈，不過，10月零售銷售按月升1.3%，為8個月以來最大增幅，可能為美聯儲加息提供更大底氣。

13項零售類別中有9項增長，包括汽車經銷商、雜貨店及餐館的表現堅挺，加油站銷售額增長4.1%、主要反映油價上漲，紐約期油近日暴跌至每桶82美元，與布蘭特期油每桶90美元進一步拉開差距，或紓緩油價上升對美國通脹的壓力。

布拉德放鷹 加息應加至7厘

目前已公布的經濟數據好壞參半，尚未能對12月議息會定調。不過，素有「鷹王」稱喻的聖路易斯聯儲主席布拉德James Bullard已急不及待表示，即使對貨幣政策進行「最鴿派」的分析，聯儲局也需要繼續升息，現時3.75至4%的目標政策利率仍低於將通脹降至2%目標所需的水平，可能至少再提高1個百分點，最好是高於7%，迄今他「觀察到加息對壓通脹的效果頗為有限」。

其他聯儲局成員如堪薩斯聯儲局主席Esther George則認為，聯儲局應該放慢加息步伐，但要避免過早停止加息，之後再恢復加息的做法，因為勞動力市場依然非常緊張，經濟放緩甚至衰退是降低通脹必須付出的代價。

Bullard言論並未推高美匯指數，歐元與英鎊分別重上1.037及1.192高位，10年期美債收益率回軟至3.9%以下，2年與10年收益率倒掛再創新紀綠，資金由短債流向長債，擔心經濟陷入衰退主導債市表現。

根據美銀最新的基金經理調查顯示，大多數投資者預計當個人消費支出指數（PCE）低於4%，聯儲局才會停止加息，9月份PCE最新報5.1%，顯示市場仍然憧憬美國加息步伐放緩，這是否意味今年底前仍有一波升浪，則有待觀察。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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