內地股市低收　港股跌369點　韓台股市偏軟｜持續更新

美國三大指數上周五（18日）全面高收，其中道指升約200點，不過亞太區股市今早相對疲弱。隨著美匯從低位回升，暫企穩107，金價及油價在亞洲交易時段偏軟。另一方面，恒指公司於上周五公布季檢結果，康師傅（0322）﹑華潤萬象（1209）及海爾智家（6690）均獲納入恒指成份股，成份股數目將增至76隻。



【15:06】

內地股市低收，上證收市報3085點，跌12點，深成收市報11134點，跌45點，滬深300指數收市報3769點，跌32點，創業板收市報2387點，跌2點。

亞太區股市方面，日股升45點，報27944點，台股跌55點，報14449點，韓股跌24點，報2419點。

恒指收市報17623點，跌369點，國指跌129點，報5995點，科指跌106點，報3636點。

【13:56】

恒指跌幅在午後維持逾300點，最新報17660點，跌331點，國指最新報6009點，跌115點，科指跌106點，報3635點。

金沙（1928）跌7.6%，銀娛（0027）跌6.8%，百威亞太（1876）跌6.3%。

【12:15】

內地疫情升溫，其中廣州白雲區宣布實行「強化社會面疫情防控措施」。受到有關消息拖累，內需﹑濠賭及科技股均受壓，拖累大市今早曾跌逾600點。

恒指收市報17616點，跌376點，國指跌135點，報5989點，科指跌107點，報3635點，成交額為640億元。

消費股向下，海底撈（6862）跌6.9%，報15.4元，潤啤（0291）跌3.3%，李寧（2331）跌2.9%。

科技股亦受挫，阿里（9988）跌4.5%，騰訊（0700）跌0.6%，美團（3690）呎4.9%。

濠賭股同樣捱沽，永利（1128）跌5.9%，金沙（1928）跌6.7%，澳博（0880）跌7.7%。

內房股方面，雅居樂（3383）跌4.4%，碧桂園（2007）跌3.4%，中海外（0688）跌2.4%。

【10:50】

恒指曾低見17389點，跌幅逾600點，最新報17496點，跌496點，國指跌183點，報5941點，科指跌139點，報3602點。

海底撈（6862）及周大福（1929）均跌7.1%，金沙（1928）跌6.4%。

【09:49】

內地疫情仍高企，濠賭股下挫，金沙（1928）跌5.4%，永利（1128）跌5.5%，澳博（0880）跌6.6%。

恒指最新後17516點，跌476點，國指跌174點，報5950點，科指跌129點，報3612點。

【09:37】

港股跌幅擴大，最新報17477點，跌514點，國指跌189點，報5935點，科指最新報3588點，跌153點。

河北省省會石家莊封城5日，內需及消費股下挫，海底撈（6862）跌7.1%，安踏（2020）跌3.9%，潤啤（0291）挫8.2%。

內房股跌勢加劇，碧桂園（2007）跌4.6%。

【09:25】

恒指低開338點，報17654點，國指低開129點，報5996點，科指低開106點，報3636點。

阿里（9988）低開3.5%，美團（3690）跌4.6%，騰訊（0700）低開1.9%。

內房股亦受壓，碧桂園（2007）低開1.5%。

康師傅（0322）將再獲納入藍籌，高開3.6%，華潤萬象（1209）高開2.9%，海爾智家（6690）高開0.4%。