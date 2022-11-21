ACCA攜螞蟻集團培訓金融科技人才

特許公認會計師公會（ACCA）今日宣佈夥拍螞蟻集團，一起促進新一代的金融科技專業人才發展。ACCA與金融科技培訓平台10x1000 Tech for Inclusion簽署合作備忘錄，制定策略和活動以提升業界的數碼技能，並激發其創新潛能。

ACCA是第一個及唯一一個與10x1000結成策略合作夥伴的專業會計組織。ACCA中國總監梁淑屏表示，人才是維持香港金融科技競爭力的核心，香港現在當務之急，是物色更多精通金融科技的人才，以加速數碼轉型及填補數碼技能的空缺。ACCA將繼續透過建立新的合作夥伴關係，及強化專為業界而設的培訓平台 ACCA Learning，為會計及金融界提供世界一流及與時並進的培訓課程。

根據合作備忘錄，ACCA香港會員將可獲預先批准及免費報讀名為10x1000 Fintech Foundation Programme Flex的一個緊密、為期三周的基本金融科技速成課程。ACCA會員在完成相關課程後，將可繼續獲取10x1000最新金融科技發展的持續學習內容，以及加入10x1000同學會網絡，該網絡由數以千計來自世界各地的金融科技和數碼經濟專業人士組成。

在2018年，螞蟻集團旗下的支付寶與世界銀行集團成員國際金融公司（IFC）共同宣佈啟動10x1000科技普惠計劃。