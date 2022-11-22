港股跌幅擴大至逾200點　科指失守3600點｜持續更新

美國三大指數於周一（21日）回軟，其中反映科技股走勢的納指跌幅達1%。不過今早亞太區股市卻未見受影響，其中日股早段升逾200點，重上28200點。商品市場在亞洲交易時段走勢各異，其中金價上揚，布蘭特期油油價則走勢平穩。



【10:40】

恒指跌幅擴大至市逾200點，最新報17424點，跌231點，國指最新報5907點，跌94點，科指最新報3542點，跌88點。

【09:47】

港股曾由跌轉升，恒指最新報17648點，跌6點，國指跌13點，報5988點，科指跌36點，報3595點。

香港小輪（0050）盈喜，預告今年多賺逾9倍，今日股價彈升11.6%，報6.92元。

碧桂園（2007）最新報2.53元，升2%，龍湖（0960）升2.8%。

碧桂園服務（6098）最新報16.7元，升0.5%。

【09:25】

恒指最新報17625點，低開30點，國指最新報5993點，低開8點，科指最新報3609點，低開22點。

友邦（1299）低開0.5%，滙豐（0005）平開，港交所（0388）低開0.2%。

阿里（9988）低開1.2%，騰訊（0700）低開1.1%，美團（3690）跌0.3%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）高開0.9%。