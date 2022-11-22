華泰基金：中港市場近日反彈難言見底　投資者宜先行獲利

華泰金控董事總經理、華泰國際漲樂全球通負責人朱亞莉指出，今年環球股市下跌，美國加息持續下，風險資產估值波動較大，股市大概率仍承壓。建議投資者保持流動性，靜候下一個投資機會，宜現金為王。

對於近期中港市場的反彈，華泰基金(香港)董事總經理、固定收益投資主管蔡靖表示，蔡靖建議投資者可以趁機先行獲利套現，鎖定利潤，因為美國聯儲局的加息方向持續，而今輪加息周期的特性是更快，更高而且為時更長遠，現時市場估計聯邦基金利率會上升至5厘以上。認為在加息周期的中後段，市場波動情況將加劇，亦相信現時並不是市場的底部，因此在近期反彈市獲利者，宜先行鎖定利潤，轉投固定收益基金。

華泰國際旗下漲樂全球通APP推出全新現金自動理財服務「樂盈寶」，用戶的閒置資金，可以賺取利息，並隨時入市投資買股票買基金。朱亞莉指出在今年的加息周期中，「樂盈寶」接入基金30日累計收益率持續上漲。

華泰國際旗下漲樂全球通APP推出全新現金自動理財服務「樂盈寶」（古美儀攝）

散戶平均每月現金餘額2萬元

華泰國際同時公布與香港大學金融創新及發展研究中心的調查報告，報告顯示，香港散戶投資者平均每月現金餘額2萬港元，當中92.5% 受訪者有現金理財計劃，首選低風險及投資便捷的理財產品，半數受訪者認爲創新型餘款理財產品投資回報較傳統銀行活期儲蓄更具吸引力。

是次調查共收集約1512名介乎20至65歲香港居民的就業、收入和投資情况。於2022年6月22日至7月10日通過網上問卷形式進行調查。