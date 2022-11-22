ESG｜推清潔山徑海灘積分獎勵　新地︰帶來嶄新綠色消費體驗

新鴻基地產（新地）表示，為鼓勵更多人加入清潔山徑海灘行列 ，共同為綠色地球出一分力，全港首個「郊野及海岸清潔主題」流動應用程式 ─ 「山•灘拯救隊」聯乘 The Point 綜合會員計劃推出積分獎勵計劃，日後舉報垃圾黑點、組織及參與山灘清潔活動，即可賺取和兌換 The Point 積分，於25個新地商場、逾2,000間商戶使用，帶來嶄新綠色消費體驗，讓消閒娛樂、健康生活及環保共冶一爐，融入生活之日常。

新地執行董事郭基泓表示：「新地秉持『以心建家』精神，不僅重視業務的可持續發展，更鼓勵大眾一同建設更綠色的香港。透過 ThePoint，我們為顧客提供最強勢的消費流動平台，將科技融入日常生活，現時The Point 進一步從休閒娛樂延伸到環境保護，可吸引更多追求綠色生活的年輕人。」

於2018年推出的「山‧灘拯救隊」是全港首個以郊野及海岸清潔為主題的免費流動應用程式，而且提供豐富的社交平台功能，如組織及參與清潔行動、舉報垃圾黑點及介紹香港生態等資訊。「山‧灘拯救隊」自推出至今， 已舉行逾110項清潔行動，參與各項清潔活動人次逾2,500，收集逾12噸郊野及海岸垃圾。

由11月1日開始，Th e Point 會員登陸「山•灘拯救隊」手機應用程式，在程式內綁定 The Point 會員帳號後，即可獲贈2,500 The Point 積分，之後每次透過「山•灘拯救隊」手機應用程式舉報垃圾黑點、參與或組織山灘清潔活動，更可自動換取 The Point積分。舉報垃圾黑點可獲1,250 The Point 積分，參與山灘清潔活動可獲 2,500 The Point積分，組織山灘清潔活動更可獲12,500 The Point積分 (12,500 The Point 積分相等於$50 Point Dollar)，可在新地旗下25個商場當作現金使用。