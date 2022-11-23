港股升幅午後擴至逾百點　科技股發力　阿里及京東揚3%｜持續更新

美國股市再度上揚，三大指數齊高收，其中道指重返34000點。亞太區股市今早普遍上揚，其中台股及韓股均升逾0.5%。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段均上升。



【13:43】

港股升勢在午後擴大，恒指最新報17577點，升153點，國指升71點，報5972點，科指升53點，報3569點。

阿里（9988）升3.4%，京東（9618）升3.3%，百度（9888）升2.9%，龍湖（0960）升2.4%。

【10:46】

港股轉跌，恒指最新報17390點，跌34點，國指跌8點，報5892點，科指跌24點，報3490點。

【10:01】

港股升幅擴大，恒指最新報17499點，升75點，國指最新報5941點，升40點，科指最新報3541點，升26點。

領展（0823）發可換股債券籌33億元，最新報51.3元，跌3.5%。

百威（1876）最新報20.05元，跌2.4%。

美團（3690）跌1.5%，報137.8元。

【09:28】

恒指高開36點，報17460點，國指升17點，報5918點，科指升25點，報3541點。

京東（9618）高開0.4%，阿里（9988）高開0.9%。

滙豐（0005）重上45元，高開0.6%，港交所（0388）則低開0.4%。

比亞迪（1211）本月內第3度遭巴郡減持，低開1.5%。