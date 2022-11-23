港股終止5連跌　交投淡靜成交不足千億元　科技股當炒快手飆5.7%

美國股市再度上揚，三大指數齊高收，其中道指重返34000點。亞太區股市今早普遍上揚，其中台股及韓股均升逾0.5%。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段均上升。



【16:48】

港股終止連續5日跌勢，曾重上17600點。雖然大市止跌回升，但是交投卻相當淡靜，全日成交額不足1,000億元。

恒指收市報17523點，升99點，國指升43點，報5945點，科指升39點，報3555點，成交額為963億元。

科技股今日表現理想，快手（1024）升5.7%，報53.1元，百度（9888）收市報92.95元，升3.4%，騰訊（0700）升1.7%。不過美團（3690）卻逆市下跌，糾市報138.4元，跌1.1%。騰訊大股東Naspers指出，待收到從騰訊收到的美團股份，將考慮出售。

金融股方面，滙豐（0005）收市報45.2元，升1%，今日收市價更創下1個月高位。早段疲軟的港交所（0388）最終高收，報288.6元，升1.3%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌1.1%，青島啤（0168）跌1.7%，安踏（2020）跌1.1%。

內房股方面，碧桂園（2007）升0.9%，雅居樂（3383）升0.9%，合景泰富（1813）升1.9%。

【15:04】

內地股市走勢個別，上證收市報3096點，升7點，深成收市報10972點，跌30點，滬深300指數收市報3773點，升3點，創業板收市報2340點，跌3點。

亞太區股市方面，台股升66點，收市報14608點，韓股升12點，報2418點。

港股方面，恒指收市報17551點，升126點，國指收市報5965點，升64點，科指升57點，報3573點。

【13:43】

港股升勢在午後擴大，恒指最新報17577點，升153點，國指升71點，報5972點，科指升53點，報3569點。

阿里（9988）升3.4%，京東（9618）升3.3%，百度（9888）升2.9%，龍湖（0960）升2.4%。

【10:46】

港股轉跌，恒指最新報17390點，跌34點，國指跌8點，報5892點，科指跌24點，報3490點。

【10:01】

港股升幅擴大，恒指最新報17499點，升75點，國指最新報5941點，升40點，科指最新報3541點，升26點。

領展（0823）發可換股債券籌33億元，最新報51.3元，跌3.5%。

百威（1876）最新報20.05元，跌2.4%。

美團（3690）跌1.5%，報137.8元。

【09:28】

恒指高開36點，報17460點，國指升17點，報5918點，科指升25點，報3541點。

京東（9618）高開0.4%，阿里（9988）高開0.9%。

滙豐（0005）重上45元，高開0.6%，港交所（0388）則低開0.4%。

比亞迪（1211）本月內第3度遭巴郡減持，低開1.5%。